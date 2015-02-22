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هيئة الأرصاد: طقس غد مائل للبرودة شمالاً دافئ على جنوب الصعيد

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هيئة الأرصاد: طقس غد مائل للبرودة شمالاً دافئ على جنوب الصعيد هيئة الأرصاد: طقس غد مائل للبرودة شمالاً دافئ على جنوب الصعيد
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غداً الاثنين، أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، مائل للدفء على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلاً.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط غرباً.

وحالة البحرين كالتالى:
>- البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1 إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية
>- والبحر الأحمر معتدل إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

بينما تكون درجات الحرارة بمحافظات جمهورية العربية كالتالى:
>القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 9، مطروح العظمى 20 والصغرى 10، بورسعيد العظمى 17 والصغرى 10، دمياط العظمى 17 والصغرى 9، بلطيم العظمى 18 والصغرى 9، الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 8، السويس العظمى 20 والصغرى 9، العريش العظمى 16 والصغرى 5، طابا العظمى 20 والصغرى 9.

وفى مدينة الطور العظمى 23 درجة والصغرى 8، مرسى علم العظمى 23 والصغرى 13، الغردقة العظمى 24 والصغرى 12، شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 13، رفح العظمى 16 والصغرى 5، سانت كاترين العظمى 15 والصغرى 1، سيوة العظمى 20 والصغرى 9، المنيا العظمى 23 والصغرى 8، الفيوم العظمى 21 والصغرى 9، رأس سدر العظمى 23 والصغرى 8، أبو سمبل العظمى 27 والصغرى 11، أسيوط العظمى 23 والصغرى 7، سوهاج العظمى 25 والصغرى 7، الأقصر العظمى 27 والصغرى 8، أسوان العظمى 29 والصغرى 10، شلاتين العظمى 25 والصغرى 11، الوادى الجديد العظمى 25 والصغرى 12، حلايب 23 والصغرى 12، قنا العظمى 27 والصغرى 8، السلوم العظمى 14 والصغرى 10.

وعن درجات الحرارة بعواصم الدول العربية:
>مكة العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، المدينة العظمى 24 والصغرى 11، الرياض العظمى 16 والصغرى 4، المنامة العظمى 18 والصغرى 12، أبو ظبى العظمى 22 والصغرى 16، الدوحة العظمى 20 والصغرى 12، الكويت العظمى 18 والصغرى 5، دمشق العظمى 15 والصغرى 1، بيروت العظمى 19 والصغرى 11، عمان العظمى 13 والصغرى 4.

وفى القدس العظمى 14 درجة والصغرى 10 درجة، غزة العظمى 20 والصغرى 15، بغداد العظمى 18 والصغرى 6، مسقط العظمى 24 والصغرى 19، صنعاء العظمى 24 والصغرى 7، الخرطوم العظمى 37 والصغرى 18، طرابلس العظمى 13 والصغرى 7، تونس العظمى 16 والصغرى 10، الجزائر العظمى 18 والصغرى 5، الرباط العظمى 17 والصغرى 8، نواكشوط العظمى 30 والصغرى 16.

أما درجات الحرارة بعواصم الدول العالمية والأوروبية فهى:
>أنقرة العظمى 6 درجة والصغرى 4 تحت الصفر، إسطنبول العظمى 11 والصغرى 8، إسلام أباد العظمى 25 والصغرى 14، نيودلهى العظمى 30 والصغرى 17، جاكرتا العظمى 32 والصغرى 24، بكين العظمى 5 والصغرى 5 تحت الصفر.

وفى كوالالمبور العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، طوكيو العظمى 17 والصغرى 10، أثينا العظمى 16 والصغرى 12، روما العظمى 16 والصغرى 7، باريس العظمى 11 والصغرى 4، مدريد العظمى 16 والصغرى 4، برلين العظمى 4 والصغرى 1، لندن العظمى 7 والصغرى 4، مونتريال العظمى 14 تحت الصفر والصغرى 21 تحت الصفر، موسكو العظمى 4 والصغرى صفر درجة، نيويورك العظمى 3 تحت الصفر والصغرى 16 تحت الصفر، واشنطن العظمى صفر والصغرى 10 تحت الصفر.

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