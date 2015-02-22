بالفيديو.. شاهد أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للساعة الواحدة

يقدم لكم اليوم السابع أهم الأخبار فى النشرة المصورة للساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:
1- الرئيس السيسى يلقى كلمة للأمة فى السابعة من مساء اليوم
2- مصادر بهيئة قناة السويس: الرئيس السيسى يتفقد القناة الجديدة
3- محلب: قانون الخدمة المدنية يقضى على الواسطة والمحسوبية
4- العليا للانتخابات تستبعد أحمد عز من الترشح لعدم تقديم إقرار ذمة مالية
5- عملية عسكرية للجيش التركى داخل سوريا
6- الرئيس اليمنى المستقيل: إجراءات الحوثيين “باطلة”
7- ضبط خلية إرهابية من 6 أفراد خلال اجتماع بمنزل قيادى إخوانى بالبحيرة
8- قوات الأمن تدمر مخزنًا يحتوى على وقود مُعد للتهريب جنوب رفح
9- “الصحة”: توفير المثيل المصرى لـ”سوفالدى” بالصيدليات 3مارس بـ2670جنيها
10- البورصة تبدأ تعاملاتها الصباحية بارتفاع جماعى بمشتريات العرب
11- الفرعون محمد صلاح فى اختبار جديد مع فيورنتينا أمام تورين