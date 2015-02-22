بالفيديو.. شاهد أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للساعة الواحدة

يقدم لكم اليوم السابع أهم الأخبار فى النشرة المصورة للساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد.

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

1- الرئيس السيسى يلقى كلمة للأمة فى السابعة من مساء اليوم

2- مصادر بهيئة قناة السويس: الرئيس السيسى يتفقد القناة الجديدة

3- محلب: قانون الخدمة المدنية يقضى على الواسطة والمحسوبية

4- العليا للانتخابات تستبعد أحمد عز من الترشح لعدم تقديم إقرار ذمة مالية

5- عملية عسكرية للجيش التركى داخل سوريا

6- الرئيس اليمنى المستقيل: إجراءات الحوثيين “باطلة”

7- ضبط خلية إرهابية من 6 أفراد خلال اجتماع بمنزل قيادى إخوانى بالبحيرة

8- قوات الأمن تدمر مخزنًا يحتوى على وقود مُعد للتهريب جنوب رفح

9- “الصحة”: توفير المثيل المصرى لـ”سوفالدى” بالصيدليات 3مارس بـ2670جنيها

10- البورصة تبدأ تعاملاتها الصباحية بارتفاع جماعى بمشتريات العرب

11- الفرعون محمد صلاح فى اختبار جديد مع فيورنتينا أمام تورين