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قاضى "أنصار بيت المقدس": حضور جلسات المحاكمة بالتصاريح فقط

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قاضى "أنصار بيت المقدس": حضور جلسات المحاكمة بالتصاريح فقط قاضى "أنصار بيت المقدس": حضور جلسات المحاكمة بالتصاريح فقط
أكد المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات أمن الدولة، المكلفة بنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس"، أن حضور جلسات القضية، والمزمع انعقادها داخل إحدى القاعات المجهزة بسجن وادى النطرون، لن يكون سوى بتصريح خاص من المحكمة.

وأضاف "فريد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هيئة المحكمة سوف تستقبل طلبات الصحفيين والإعلاميين للسماح لهم بحضور الجلسات فى القضية وتغطية ما يدور بها، لافتًا إلى أن من لم يحصل على تصريح من المحكمة، لن يسمح له بدخول الجلسات.

يذكر أن محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن فريد بالقاهرة، قد قررت حظر نشر أى معلومات أو مستندات أو وثائق أو أى أمور أخرى محل القضية رقم ٢١٩٤٧ لسنة ٢٠١٤ جنايات مدنية نصر أول والمقيِّدة برقم ٥٠٦ لسنة ٢٠١٤ كلى شرق والمعروفة إعلاميا بقضية أنصار بيت المقدس المحدد لنظرها جلسة ٥ مارس القادم، على أن يشمل حظر النشر كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والمحلية والأجنبية والمواقع الإلكترونية إلى ما قبل جلسة المحاكمة، وصرحت لجميع وسائل الإعلام المصرية بتغطية وقائع الجلسة الأولى وبتصريح.

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مصر 365