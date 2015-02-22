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ضبط مخزن للسلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية

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ضبط مخزن للسلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية ضبط مخزن للسلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية
تمكن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط " أحمد .م" 32 سنة المدير المسئول عن مخزن سلع غذائية بمدينة فيصل دائرة قسم أول المنتزه، لحيازته وعرضه للبيع عدد "1170" عبوة قهوة سريعة الذوبان منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "حسين .ص" 31 سنة سائق مقيم مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية مستقلاً السيارة رقم 9561 محملة بعدد "8500" ولاعة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، كان بصدد توزيعها على عملائه بدائرة قسم شرطة محرم بك، و"صلاح .ع" 31 سنة المدير المسئول عن مخبز حر – كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى، لقيامه بتجميع عدد "200" كجم من الدقيق البلدى المدعم بقصد استخدامه فى إنتاج الخبز الحر بمخبزه.

كما تم ضبط "عثمان إ.ا" 25 سنة صاحب فرش لبيع النظارات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، لحيازته وعرضه للبيع عدد " 25 " نظارة طبية مجهولة المصدر ومحظور تداولها وبيعها، إلا بترخيص من الجهات الطبية المختصة.

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مصر 365

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