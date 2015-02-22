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حبس 3 من الإخوان 15 يوما لاتهامهم بإشعال النيران فى مكتب بريد عين شمس

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حبس 3 من الإخوان 15 يوما لاتهامهم بإشعال النيران فى مكتب بريد عين شمس حبس 3 من الإخوان 15 يوما لاتهامهم بإشعال النيران فى مكتب بريد عين شمس
أمر المستشار زياد الحلفاوى وكيل أول نيابة عين شمس وبإشراف المستشار أحمد يوسف رئيس النيابة بحبس 3 إخوان 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بإشعال النيران بمكتب بريد عين شمس .

ووجهت النيابة للمتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة والانضمام إلى جماعة إرهابية، فيما أنكر المتهمين ارتكابهم للواقعة .

كان تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا فى 25 يناير الماضى بفيد بقيام مجهولين بإضرام النيران بمكتب بريد عين شمس بشارع أحمد عصمت دائرة القسم فى ذكرى احتفالات ثورة يناير، وبالانتقال والفحص تبين قيام مجهولين بإلقاء زجاجات مولوتوف من النافذة الزجاجية لباب مكتب البريد، ما أدى إلى احتراق الإكصدام الأمامى لإحدى السيارات المتواجدة بمكان الواقعة دون حدوث تلفيات بمحتويات المكتب من الداخل وبتمشيط المنطقة عثر على 10 زجاجات مولوتوف وأكياس بلاستيك تحوى سائل بنزين.

وبناءً على توجيهات اللواء خالد يوسف مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، فقد كلف اللواء محمد قاسم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة فريق بحث بإشراف العميد عبد العزيز توفيق رئيس مباحث قطاع الشرق، أسفرت جهوده عن ضبط ثلاثة متهمين فى الواقعة، وهم كل من "خالد.م" 18 سنة طالب، و"عبد الله .ع" 18 سنة طالب، و"أحمد.ع" 20 سنة طالب، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة.

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مصر 365