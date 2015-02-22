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ضبط المتهم الرئيسى فى خلية إرهابية متورطة فى تفجيرات بمناطق جنوب الجيزة

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ضبط المتهم الرئيسى فى خلية إرهابية متورطة فى تفجيرات بمناطق جنوب الجيزة ضبط المتهم الرئيسى فى خلية إرهابية متورطة فى تفجيرات بمناطق جنوب الجيزة
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، فى القبض على المتهم الرئيسى الذى يتزعم خلية إرهابية بمنطقة الجنوب المتورطة فى العديد من العمليات الإرهابية بمناطق أبو النمرس والحوامدية والبدرشين خلال الأشهر الماضية.

ووصل عدد المتهمين المقبوض عليهم فى هذه الخلية إلى 6 أشخاص بعد ضبط المتهم الرئيسى من خلال حملة أمنية استهدفت مكان وجوده بمنطقة البدرشين.

وكانت تحقيقات أجهزة الأمن التى جرت بإشراف اللواء جرير مصطفى رئيس المباحث الجنائية واللواء محمد أبو الفتوح رئيس قطاع الجنوب، كشفت أن المتهمين ارتكبوا عشرات الجرائم الإرهابية، أبرزها تفجير خط السكة الحديد عدة مرات بمنطقة الجنوب، واستهداف أبراج الكهرباء والمبانى الشرطية وأتوبيسات النقل العام.

كما أفادت التحقيقات التى قادها العميد رشدى همام مفتش مباحث شرق الجيزة، والمقدم محمد على خاطر رئيس مباحث البدرشين، أن المتهمين متورطون أيضا فى استهداف أمينى شرطة بنقطة سقارة الأثرية وقتلهما، فضلاً عن قيادة العديد من التظاهرات الإخوانية، وأحالهم اللواء كمال الدالى مدير أمن الجيزة للنيابة.

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مصر 365