أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس اليمنى يطالب المجتمع الدولى باتخاذ الإجراءات الكافية لرفض انقلاب الحوثين

Google+ Print
الرئيس اليمنى يطالب المجتمع الدولى باتخاذ الإجراءات الكافية لرفض انقلاب الحوثين الرئيس اليمنى يطالب المجتمع الدولى باتخاذ الإجراءات الكافية لرفض انقلاب الحوثين
سلطت صحيفة الموندو الإسبانية الضوء على سحب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى استقالته ورفض استقالة حكومته، وأعلن أنه رئيس اليمن الحالى وطالب المجتمع الدولى باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحكاية العملية السياسية ورفض الانقلاب، وجاء ذلك بعد أن تمكن هادى من الهروب من منزله فى صنعاء.

وقال هادى فى بيان له أمس السبت "كل الخطوات والتعيينات التى اتخذت من يوم 21 سبتمبر يوم اقتحام الميليشيات الحوثية إلى صنعاء هى باطلة ولا شرعية لها".

وأشارت الصحيفة إلى أن هادى توجه إلى عدن حيث معقل أنصاره بعد تمكنه من الهرب من منزله المحاصر من قبل الحوثيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365