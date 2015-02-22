الخارجية السويدية:الإفراج عن صحفى سويدى كان محتجزا فى سوريا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية أولا جاكوبسون اليوم الأحد أنه تم الإفراج عن الصحفى السويدى جواكيم ميدين الذى كان محتجزا فى سوريا منذ نحو أسبوع.

وقال ميدين- فى تصريحات صحفية نقلتها شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- إنه تم القبض عليه هو ومترجمه من قبل قوات الحكومة السورية بينما كان يعملان فى الأجزاء الكردية من البلاد.

وقد تم الإفراج عن ميدين- الذى كان يعمل لصالح وسائل إعلام سويدية- الليلة الماضية بعد قضاء أسبوع فى زنزانة انفرادية.

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