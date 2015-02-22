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مسلحون يسرقون 75 مليون ريال من بنك بحضرموت

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مسلحون يسرقون 75 مليون ريال من بنك بحضرموت مسلحون يسرقون 75 مليون ريال من بنك بحضرموت
استولى مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة على مبلغ 75 مليون ريال" الدولار = 215 ريال " من فرع بنك اليمن الدولى بمدينة القطن بمحافظة حضرموت شرق اليمن.

وأوضحت مصادر محلية أن 8 مسلحين ملثمين كانوا يستقلون عدة سيارات اقتحموا بنك اليمن الدولى بالقطن وسرقوا المبلغ ولاذوا بالفرار.

وتشهد محافظات حضرموت عمليات سطو متكررة على بنوك ومكاتب بريد، من بينها بنك اليمن الدولى الذى تعرض لعمليتى سطو فى مدينة المكلا وسرقة مبلغ 16 مليون ريال مطلع العام الحالى.

من ناحية أخرى تعرضت خطوط نقل الطاقة الكهربائية لاعتداء تخريبى بمنطقة الجدعان بمحافظة مأرب ما أدى لخروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة وانقطاع الكهرباء عن العاصمة منذ أكثر من 4 ساعات.
>وقال صرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة فى تصريح له إن الفرق الفنية تقوم حاليا بالكشف على أماكن الأضرار لإصلاحها وان العمل جارٍ لإعادة المحطة للخدمة.

ومحطة مأرب الغازية دخلت الخدمة فى عام 2009 وتبلغ قدرتها 341 ميجا وات من جملة 850 ميجاوات حجم الطاقة الكهربائية فى البلاد، وهى تمد معظم المحافظات اليمنية بالكهرباء عن طريق الشبكة الوطنية، وتنقل الكهرباء لصنعاء عبر خطوط نقل الطاقة بها والمكونة من 490 برجا، وهى تتعرض لاعتداءات مستمرة من قبل مخربين منذ عام 2010 ومعظم الاعتداءات تقع على خطوط نقل الطاقة بين مأرب وصنعاء.
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