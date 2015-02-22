رئيس مجموعة دار الهندسة:مشروع قناة السويس يوفر 2مليون فرصة عمل حتى2030

أكد يحيى ذكى، رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الهندسة، أن المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس يركز على تنمية ٥ قطاعات، من بينها النقل واللوجستيات والطاقة، ومن المخطط أن يوفر مليون فرصة عمل خلال ١٥ عاماً، تصل إلى ٢ مليون فرصة عمل بحلول عام ٢٠٣٠.

وأضاف "ذكى"، خلال "مؤتمر الغرفة الأمريكية" اليوم الأحد، أن المجموعة ستعرض خلال المؤتمر الاقتصادى المقبل فى مارس بشرم الشيخ، مجموعة من مشروعات البنية الأساسية وغيرها من المشروعات، مؤكداً أنه تم الانتهاء من تخطيط المناطق التى تدخل فى إطار تنمية المشروع فى مناطق بورسعيد والسويس والعين السخنة.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الهندسة إلى أن مخطط تنمية محور قناة السويس أخذ فى اعتباره الربط بين منطقة التنمية والقاهرة الكبرى مثل مدينة العاشر من رمضان وأيضا مناطق سيناء.