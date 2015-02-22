أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

هانى سرى الدين: نقدم تعديلات تشريعية لمجلس الوزراء حول مشروع قناة السويس

Google+ Print
هانى سرى الدين: نقدم تعديلات تشريعية لمجلس الوزراء حول مشروع قناة السويس هانى سرى الدين: نقدم تعديلات تشريعية لمجلس الوزراء حول مشروع قناة السويس
أكد هانى سرى الدين، المستشار القانونى لمشروع تنمية قناة السويس، أن مشروع تنمية قناة السويس لا يحتاج إلى تغيرات تشريعية، لأن هناك قوانين قائمة يمكنها أن تلعب هذا الدور، ومن بينها قانون المناطق الاستثمارية الخاصة رقم 83 لعام 2002، والذى يعد من أفضل قوانين الاستثمار فى لكنه لم يتم استغلاله بالشكل الأمثل.

وأوضح "سرى الدين"، خلال "مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية"، اليوم الأحد، أنه تم تقديم مجموعة من التعديلات التشريعية من أجل إنجاح مشروع تنمية محور قناة السويس وجذب 3.4 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أنه من المقرر أن يتم تقديم هذه التعديلات الى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وأوضح "سرى الدين"، أن نصيب هذا المشروع القومى من الممكن أن يصل إلى 3?، و25? من معدلات العمالة فى السنوات المقبلة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب