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تنفيذ 33 قرارا وحكم تعدٍّ على أرض زراعية بطما وجرجا وساقلته فى سوهاج

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تنفيذ 33 قرارا وحكم تعدٍّ على أرض زراعية بطما وجرجا وساقلته فى سوهاج تنفيذ 33 قرارا وحكم تعدٍّ على أرض زراعية بطما وجرجا وساقلته فى سوهاج
أكد اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه فـى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة إلى تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ كافة الأحكام والقرارات القضائية والإدارية حفاظاً على هيبة الدولة وتأكيداً لسيادة القانون تمكنت القوات بمراكز طما وجرجا وساقلته من تأمين تنفيذ عدد "33" قرار إدارى بدائرة المديرية بإشراف اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال والجنوب ومساعد المدير لفرقة الشرق.

فى مركز شرطة طما تم تأمين إزالة عدد "16" حالة تعد على الأراضى الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 757 إدارى المركز لسنة 2015.

وفى قسم شرطة جرجا تم تأمين إزالة عدد "6" حالات تعد على الأراضى الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 463 إدارى القسم لسنة 2015.

وفى مركز شرطة ساقلته تم تأمين إزالة عدد "11" حالة تعد على الأراضى الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 437 إدارى المركز لسنة 2015.

وأشار مدير أمن سوهاج إلى أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظــة والخاصة بالتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع النيل.

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مصر 365