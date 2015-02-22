أسماء المقبولين فى الانتخابات البرلمانية بدوائر البحر الأحمر

حصل اليوم السابع على أسماء المقبولين فى الدائرة الأولى بالبحر الأحمر وهم: أحمد عبد المبدى عبد الله، مستقل، ومحمد عطا على حسن، مرشح مستقل، وعبد الله حسن على أمين حزب المؤتمر، وحماده غلاب، حزب المصريين الأحرار، محمد سيد سليمان، مستقل، تيتوا إبراهيم طه حماة الوطن.

ومحمد أبو بكر عبد العزيز شهرته حسنى بكر، مستقل، زروق أبو الحسن على، مستقل، أحمد إبراهيم الضوى، حزب مستقبل وطن، محمد عبد العزيز عابد، حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حنان السيد إبراهيم مستقل، محمد نبيل عشرى، مستقل، نعمة عبد الحفيظ، مستقلة، محمد الشهير صالح خلف الله، مستقل، محمود همام، مستقل، خالد حسين محمد، مستقل، شعبان رشوان، حزب مصر بلدى، إيهاب ناشد مستقل، كوثر حسنين محمد، مستقلة، أحمد عبد الفتاح محمد، حزب مصر القومى، أحمد عل أحمد مستقل، سمير حارس، مستقل.

وكذلك محمود على أحمد محمد، مستقل، حماده محمد محمد، مستقل، هانى سليم عبد الملاك مستقل، حسن البدرى أحمد مستقل، محمد عبده عبادى، حزب النور، سمير تقاوى مستقل، جمال زكى عبد العزيز مستقل، أيمن أحمد محمد معوض مستقل، حافظ محمد لطفى، المصريين الأحرار، محمد رسوان حسن، مستقل، أشرف حراجى، مستقل، أميمة نوبى، مستقله، شريف محمد حين، مستقل، محمود عبد النبى، مستقل، أشرف إبراهيم أحمد، مستقل، ممدوح رشاد مستقل، شادية عبد الحليم زروق مستقلة، هند محمد حسين، مستقلة.

وفى الدائرة الثانية

جمال صالح حفنى " جمال السليك" مستقبل وطن، ناصر حسن على، مستقل، محمد عبد العزيز محمد، مستقل، أبو الحسن أبو عشرى، مستقل، محمد أبو الوفا، مستقل، على عبد الله على، مستقل، أحمد محمد أحمد، مستقل، محمد أمين مقيشط، حزب المصريين الأحرار، على محمد على، مستقل، رمضان حسن حسين، الوفد الجديد، عبد الباسط قوطه، حزب مصر الجديدة، محمود عبد البديع مستقل، محمد مصطفى عبد الرحمن، مستقل، عبد الناصر خير، مستقل، عماد سيف الدين إبراهيم مستقل.

الدائرة الثالثة "حلايب وشلاتين"

>شاذلى على أحمد "القرباوى" عن حزب الوفد، ممدوح عمارة على "مستقل"، عامر على طاهر هيس، مستقل، خالد محمد طاهر مستقل.

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