بالأسماء.. كشوف مرشحى انتخابات البرلمان المقبولين بدوائر محافظة قنا

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمحكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار حسن كامل رئيس المحكمة المرشحين المقبولين فى دوائر المحافظة الثمانى.

وجاء عدد المرشحين فى دائرة قنا 48 مرشحا، وفى قوص 27 مرشحًا، وفى "فقط" 18 مرشحا، وفى نقادة 15 مرشحا، وفى دشنا 18 مرشحا، وفى نجع حمادى 36 مرشحا، وفى فرشوط 22 مرشحا، وفى أبو تشت 29 مرشحًا، ليصل عدد المقبولين 211 مرشحا.

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