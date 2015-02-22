ننشر الأسماء النهائية للمرشحين بدائرة مركز شبين الكوم بالمنوفية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن الكشوف النهائية للمرشحين المقبول أوراق ترشحهم وتم تعليقها بمقر محكمة شبين الكوم الابتدائية لمختلف دوائر المحافظة البالغ عددها 11 دائرة للنظام الفردى.

وجاء الكشف النهائى للمرشحين بدائرة مركز شبين الكوم كالتالى: “محمد وفيق عزت مستقل و قدرى جعفر حزب الحركة الوطنية ووائل نبوى محمد مصطفى و محمد فوزى رشوان عن حزب الريادة، وابراهيم عبد الحميد عياد و شفيق محمد على البنا و و خالد محى الدين مكى و أحمد جلال محمد فرج وشهرته أحمد العبد عن حزب التجمع الوطنى التقدمى ، و هشام على أحمد الحاج على وعمرو أحمد شعبان خليل و ايهاب محمد عبد السميع وبحيرى عبد العزيز على و حسام عزت حسانين شرشر.

كما ضمت أيضًا ماهرأحمد إمبابى العشماوى ، وصبرى محمد محمد ابو زنه ، و اسامة معوض عبد المنصف عن حزب النور ، و رمضان فرج محمد سراج الدين و محمد عبد السميع عبد الهادى غنيم عن حزب الشعب الجمهورى وأحمد نبيل مدين و عاطف محمد السيد ابو حسين عن حزب الصرح المصرى الحر، وشديد أحمد شديد هندية حزب الوفد الجديد و ياسر محمد طلعت التهامى حزب الوفد الجديد ، و باسم كليله حزب المصريين الاحرار وفيصل مصطفى السيناوى حزب السلام الديمقراطى ، و محمد زكى بدر حزب المصريين الاحرار والسيد محمد غنيم ، سعيد عبد اللطيف عبد العزيز حزب الريادة و جمال عبد الستار ابو عياد حزب الغد وعزيز عبد السلام محمد و حلمى محمد على ، والسيد ابراهيم عبد الرحمن وفوزى عباس فاضل و خالد ابراهيم سعيد راشد عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى”.