احصلي على تسريحة التموُّجات كـ "Cheryl Cole"

اشتهرت النجمة "Cheryl Cole" بتسريحة التموُّجات النَّاعمة ذات الإطلالة الأنيقة والرَّائعة. وبالرُّغم من أنَّ إطلالتها صعبة التنفيذ في المنزل، إلا أنَّ "سيِّدتي نت" يعدك بالحصول عليها، من خلال الخطوات التاليّة:

بداية أنت بحاجة إلى شراء هذه المنتجات:

1. موس الشَّعر "hair mousse".

2. رذاذ لتثبيت الشَّعر.

3. لفائف الشَّعر.

4. مشط واسع الأسنان.

الطَّريقة:

1. أضيفي موس الشَّعر إلى شعرك الرَّطب أو الجاف، وطبِّقيه من الجذور إلى أطراف الشَّعر مع التدليك.

2. قومي برش القليل من الرذاذ المثبِّت للشَّعر.

3. لفّي شعرك بلفائف الشَّعر، ويفضَّل استخدام اللفائف ذات الحجم الكبير.

4. قومي بتوجيه مجفف الشَّعر إلى اللفائف، واحرصي على إبقاء فوهة المجفّف بعيدةً عن الشَّعر قليلاً؛ حتّى لا يحترق.

5. بعد تمرير المجفّف على شعرك، اتركيه لمدَّة نصف ساعة، ثمّ أزيلي لفائف الشَّعر.

6. استخدمي أطراف أصابعك لفصل الشَّعر، ثمّ قومي برش القليل من الرذاذ.

7. قومي بتسريح شعرك بالمشط ذي الأسنان الواسعة، من الأسفل إلى الأعلى؛ حتى تتشكّل تموُّجات الشَّعر، ثمّ رشّي طبقةً أخيرة من مثبّت الشَّعر.