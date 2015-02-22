دراسة: تناول وجبات طعام أكثر يعنى وزنا أقل وفوائد صحية أكبر

أظهرت دراسة أجريت مؤخرا أن البالغين الذين يتناولون وجبات صغيرة عديدة كل يوم يميلون لاستهلاك نوعية طعام أفضل ويتمتعون بوزن أقل عمن يأكلون وجبات أقل وأكبر.

وقال الباحثون إن الأشخاص الذين يتناولون عددا أقل من الوجبات يميلون لتناول الطعام فى وقت متأخر من الليل وشرب المشروبات الكحولية مع الوجبات وكلا الأمرين يساهم فى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لديهم وهو مقياس الوزن نسبة إلى الطول.

وقالت إيلينا توفار وهى اخصائية تغذية فى مركز مونتيفيور الطبى فى نيويورك لم تشارك فى الدراسة فى رسالة بالبريد الالكترونى لرويترز هيلث "هذه المقولة منطقية إذ أن تناول الطعام بشكل متكرر يبعد الجوع ولهذا لا ينتهى بنا الأمر بالتهام كل ما تقع عليه أيدينا فى وقت لاحق وبالتالى يرجح أن تكون الأطعمة التى نتناولها ذات فوائد صحية أكبر."

وحلل الباحثون من جامعة إمبيريال كولدج فى لندن وفى كلية فينبورج للطب فى جامعة نورث وسترن فى شيكاجو فى الولايات المتحدة بيانات 2385 بالغا من دراسة سابقة جرت بين عامى 1996 و1999.

وأظهرت البيانات أن المشاركين فى الدراسة الذين كانوا يتناولون الطعام أقل من أربع مرات خلال 24 ساعة استهلكوا ما معدله 2472 من السعرات الحرارية فى حين أن المشاركين الذين تناولوا الطعام ست مرات أو اكثر خلال 24 ساعة استهلكوا ما معدله 2129 سعرا حراريا.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات أكثر كانوا فى الغالب يميلون إلى استهلاك أطعمة ذات سعرات حرارية أقل وقيمة غذائية أعلى مثل الخضر.