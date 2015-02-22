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وفاة الجنين من أخطر أضرار التدخين على المرأة الحامل

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وفاة الجنين من أخطر أضرار التدخين على المرأة الحامل وفاة الجنين من أخطر أضرار التدخين على المرأة الحامل
أصبح التدخين من أكثر الظواهر السلبية المنتشرة فى المجتمع، وليس فقط خلال هذه الأيام ولكن منذ قديم الأزل، وجميعنا يعلم جيدا الأضرار الناتجة عنه على المدى البعيد، ولكن ما هى الأضرار الناتجة عن تدخين الأم أثناء فترة الحمل؟.

أضرار التدخين على الحامل والجنين
>وفى هذا السياق، يشير الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد والمتحدث الرسمى والإعلامى بمنظمة فينوس (الصحة وجمال المرأة)، أن التدخين له الكثير من الأضرار، ولكن الوضع يصبح مختلفاً أو تصبح أضراره مضاعفة أثناء فترة الحمل، لأنه يشكل خطرا على صحتها وعلى صحة الجنين، وقد تتسبب فى خلق طفل متشوه خلقيا.

ويقدم د. وائل استشارى النساء والتوليد، بعض الأضرار الناتجة عن تدخين الأم أثناء فترة الحمل ومنها:
>1- تعد الشهور الأولى من الحمل هى فترة تكوين الجنين، ولذلك التدخين أثناء هذه الفترة يتسبب فى تكوين جنين يعانى من تشوهات خلقية.
>2- قد يتسبب التدخين أثناء الحمل فى ولادة طفل يعانى عيوب خلقية مثل الشفة الأرنبية.
>3- قد يصاب الطفل بصغر حجم الرأس عن باقى أجزاء الجسم.
>4- تدخين الأم أثناء الشهور الأخيرة من الحمل قد يتسبب فى وفاة الجنين.
>5- قد يتسبب التدخين فى ولادة أطفال يعانون من قصور فى معامل الذكاء.

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