استشارى سمنة: ممارسة الرياضة بالليل يعزز الشعور بالراحة النفسية

ممارسة الرياضة لها العديد من الفوائد، حيث إنها تحد من الإصابة بالعديد من الأمراض، واهمها الأمراض المناعية مثل نزلات البرد والالتهاب الرئوى، ولكن هل لممارسة الرياضة مواعيد محددة؟.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن ممارسة الرياضة لها العديد من الفوائد على صحة الإنسان، فهى تحافظ على صحة القلب من الإصابة بأمراض القلب، وانسداد الشرايين، كما أنها تساعد على التخلص من الوزن الزائد والتمتع بجسم رشيق، وتقوى الجهاز المناعى للجسم ضد الإصابة بأمراض المناعة، ولها العديد من الفوائد على صحة الإنسان.

ويتابع د.محمد، للاستفادة من ممارسة الرياضة عليك معرفة المواعيد التى تساعدك على التمتع بفوائدها، لافتاً أن ممارستها فى الليل يعد هو الأمر الأمثل حسبما أكدت دراسة أمريكية حديثة، حيث أوضحت أنها تزيد من مستوى الهرمونات الضرورية للجسم مثل هرمون النمو.

ويؤكد استشارى السمنة والنحافة، أن ممارسة الرياضة فى الليل، يساعد على تنشيط الغدة الدرقية، وزيادة مستوى هرمون النمو، كما أنها تساعد على تعزيز الشعور بالراحة النفسية، وتزيد من قدرتك على اتخاذ القرارات بشكل صحيح، والنوم مبكراً والاستيقاظ بحيوية ونشاط.

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