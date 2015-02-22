محلب يتسلم تقريرا حول رؤية حل أزمة البوتاجاز وتطوير القرى الأكثر فقرا

قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء تسلم تقارير من المعاونين الجدد له حول عدد من القضايا المختلقة والحلول المناسبة لهذه القضايا.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأشارت المصادر إلى أن التقارير للمعاونين الجدد تضمنت رؤيتهم وحلولهم لأزمة البوتاجاز التى تعيشها مصر من فترة لأخرى، ووضع حلول مناسبة لحلها نهائية، بالإضافة إلى رؤيتهم للقرى الأكثر فقرا وكيفية تطوير أكبر عدد ممكن من القرى الفقيرة.
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