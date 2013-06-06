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Jessica Biel تضع قرطاً في أنفها

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Jessica Biel تضع قرطاً في أنفها Jessica Biel تضع قرطاً في أنفها

تميّزت إطلالة الممثلة Jessica Biel زوجة المغنّي Justin Timberlake ، خلال إحدى الحفلات، مؤخّراً، بغياب المكياج عن وجهها، ولجأت إلى أسلوب الفانكي لتتماشى مع أسلوب الحفل، فوضعت قرطاً في أنفها!
على الأقلّ، نحن نفترض أنّ القرط الذي يدخل حاجزها الأنفيّ مزيّف، أي أنّه ما من ثقبٍ فعليّ، بل مجرد اكسسوار ليتماشى مع طبيعة الحفلة.
حافظت الممثلة على البساطة في ملابسها ومكياجها، إذ اقتصر المكياج على الماسكرا، لتسلّط الضوء على هذا الاكسسوار. أمّا شعرها فكان على شكل ذيل حصان. وقد لاحظت أنّها تلجأ كثيراً إلى هذه التسريحة البسيطة، ربّما لأنّها تشعر بالحرّ بسرعة.

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سيدتي