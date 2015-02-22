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مصادر: اتجاه لعودة الدورى بدون جمهور باجتماع الحكومة الأسبوع المقبل

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مصادر: اتجاه لعودة الدورى بدون جمهور باجتماع الحكومة الأسبوع المقبل مصادر: اتجاه لعودة الدورى بدون جمهور باجتماع الحكومة الأسبوع المقبل
قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن خلال اجتماعها المقبل تتجه للموافقة على استكمال الدورى بدون جمهور.

وأشارت المصادر إلى أن تقرير وزارة الشباب والرياضة، لفت إلى ضرورة عودة الدورى لما يترتب عليه من أثار سلبية فى حالة عدم استكماله سواء من النواحى الرياضية أو الاقتصادية وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة .

ولفتت المصادر فى تصريحاتها لـ"اليوم السابع"، إلى أن تقرير وزارة الداخلية تضمن صعوبة عودة الجمهور للدورى، وأن الموقف الأمنى يتطلب عدم عودة الجمهور فى حال استئناف الدورى.

وأوضحت المصادر أن وزارتى الشباب والرياضة والداخلية، عقدتا خلال الأيام الماضية عدة اجتماعات لبحث عودة الدورى مرة أخرى، وأن الظروف التى مرت بها خلال الأيام الماضية من العمليات الإرهابية ضد المصريين بليبيا حالت دون مناقشة قرار عودة الدورى من عدمه.

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