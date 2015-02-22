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مباحث المرور تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير أوراق تراخيص السيارات

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مباحث المرور تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير أوراق تراخيص السيارات مباحث المرور تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير أوراق تراخيص السيارات
تمكن ضباط قسم مباحث المرور، من ضبط "راهند .م" موظفة ومقيمة دائرة قسم شرطة حدائق القبة، وشقيقتها "شيماء" ربة منزل ومقيمة دائرة قسم شرطة حدائق القبة؛ حال تقدمهما لوحدة مرور حدائق القبة للاستعلام عن الإفراج الجمركى وشهادة بيانات سيارة وبالفحص تبين أنهما مزوران.

بالكشف الفنى عن السيارة برقم الشاسيه والموتور تبين أن أصل لوحاتها تحمل أرقام ا م ج 3367 موديل 2014م والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 257/2015م جنح مدينة نصر أول ملك عبد الرحمن مصطفى كامل .

وبمناقشتهما اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات وتزوير الأوراق الخاصة بها، بالاشتراك مع "طارق .ع" عاطل ، و "صلاح .ح" محام، و"محمد .ع" فنى لحام ومقيم المنتزه/ إسكندرية.

وباستهدافهم أمكن ضبط الثالث والرابع وبحوزتهما رخصة قيادة باسم الرابع مزورة مدون بها المهنة رئيس محكمة و4 شهادات إتمام المراحل الدراسية، وإفراج جمركى لسيارة مزور و3 شهادات بيانات سيارات منسوب صدورها لإدارة مرور بورسعيد مزورين ومبلغ مالى 18205 جنيهات.

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمتين، وأضافا بتحصلهما على السيارات من المتهم الخامس .

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مصر 365