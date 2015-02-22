أمن الإسكندرية يضبط 3 من عناصر مجموعات الرعد التابعة لإخوان الإسكندرية

تمكنت قوات أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء أمين عز الدين مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية من ضبط 3 من عناصر هاربة من خلية مجموعات الرعد والتى تم ضبطها من 4 أيام.

البداية عندما تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى بالتنسيق مع فرع الأمن العام من ضبط عدد " 3 " متهمين هاربين تنفيذاً لقرار النيابة بضبطهم على ذمة القضية وهم كل من علاء الدين محمد السيد حسن " وكنيته علاء الونش " سن 19 – مقيم دائرة قسم الدخيلة، ومحمد صلاح محمد الصاوى " وكنيته حمص " سن 21 طالب مقيم دائرة قسم مينا البصل، ومحمد طلعت إبراهيم عبد العال سن 19 طالب ثانوى مقيم دائرة قسم مينا البصل وبحوزتهم عدد { فرد خرطوش محلى الصنع - عدد 2 طلقة خرطوش - زجاجة بلاستيكية كبيرة بداخلها مادة سائلة حمراء اللون – لافتة قماش صفراء اللون مطبوع عليها شعار رابعة – كتاب بعنوان مذكرات الدعوة والداعية عليه شعار التنظيم الإخوانى واسم مؤسس التنظيم - جهاز لاب توب – مجموعة من الأسطوانات المدمجة – عدد 2 هارد ديسك ومجموعة من المطبوعات مدون عليها "حملة باطل البنات خط أحمر " خاتم بصمته جيل النصر المنشود كلية العلوم جامعة الأزهر - عدد 10 قطع حديدية مدببة تستخدم فى إتلاف إطارات السيارات – طبلة مدون عليها مجموعة الرعد وميجافون - عدد 7 قمصان مطبوع عليها اسم وشعار التنظيم – عدد 17 تى شيرت مطبوع عليهم صورة المعزول محمد مرسى - عدد 3 هاتف محمول – عدد 2 مطبوع عليه علامة رابعة }.

بمواجهتهم أقروا بانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابى وضمن مجموعة الرعد واشتراكهم مع المتهمين المضبوطين فى ارتكاب عدد " 44 " حادث تخريبى وحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها فى تصنيع العبوات البدائية والتظاهر وارتكاب الأعمال التخريبية، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابه .