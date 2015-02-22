القبض على 5 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة بمطار القاهرة

تمكنت سلطات المباحث الجنائية بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأحد، من ضبط 5 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية خلال تواجدهم داخل حرم المطار.إعلان - Ads إعلان - Ads
جاء ذلك أثناء حملة أمنية يقوم بها رجال المباحث بميناء المطار، حيث تم الاشتباه فى الهارب "ب.ا" للتنفيذ عليه فى عدد ٩ قضايا آخرهم جنح عين شمس تبديد والمحكوم عليه فيها غيابيا بالحبس لمدة سنة، و"خ.ص" مطلوب للتنفيذ عليه فى عدد ٢ قضية آخرهم جنح مركز مغاغة والمحكوم عليه فيها غيابيا بالحبس لمدة أسبوع وكفالة ٥ جنيهات، و "س.ر" مطلوب للتنفيذ عليه فى عدد ٦ قضايا آخرهم جنح قسم الطالبية تبديد والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة ثلاثة شهور وكفالة، و "م.ع" مطلوب للتنفيذ عليه فى عدد ٣ قضايا آخرهم جنح مركز الصف محاجر والمحكوم عليه فيها غيابيا بالحبس لمدة شهر، و "ا.ن" مطلوب للتنفيذ عليه فى القضية جنح قسم حلوان ضرب والمحكوم عليه فيها غيابيا بالحبس لمدة ٣ شهور.
وأمر اللواء علاء على مدير أمن المطار بالقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.