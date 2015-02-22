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القبض على 5 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة بمطار القاهرة

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القبض على 5 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة بمطار القاهرة القبض على 5 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة بمطار القاهرة
تمكنت سلطات المباحث الجنائية بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأحد، من ضبط 5 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية خلال تواجدهم داخل حرم المطار.

جاء ذلك أثناء حملة أمنية يقوم بها رجال المباحث بميناء المطار، حيث تم الاشتباه فى الهارب "ب.ا" للتنفيذ عليه فى عدد ٩ قضايا آخرهم جنح عين شمس تبديد والمحكوم عليه فيها غيابيا بالحبس لمدة سنة، و"خ.ص" مطلوب للتنفيذ عليه فى عدد ٢ قضية آخرهم جنح مركز مغاغة والمحكوم عليه فيها غيابيا بالحبس لمدة أسبوع وكفالة ٥ جنيهات، و "س.ر" مطلوب للتنفيذ عليه فى عدد ٦ قضايا آخرهم جنح قسم الطالبية تبديد والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة ثلاثة شهور وكفالة، و "م.ع" مطلوب للتنفيذ عليه فى عدد ٣ قضايا آخرهم جنح مركز الصف محاجر والمحكوم عليه فيها غيابيا بالحبس لمدة شهر، و "ا.ن" مطلوب للتنفيذ عليه فى القضية جنح قسم حلوان ضرب والمحكوم عليه فيها غيابيا بالحبس لمدة ٣ شهور.

وأمر اللواء علاء على مدير أمن المطار بالقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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