بالصور.. ضبط "لحام" يدير ورشه لتصنيع الأسلحة النارية بالشرقية

فى إطار مواصلة الجهود المبذولة التى يقوم بيها الرائد محمود الطحان رئيس مباحث ههيا ،تمكنت وحدة المباحث، اليوم، من ضبط لحام أتخذ من ورشته وكرا لتصنيع الأسلحة النارية وبيعها للخارجين عن القانون، وتم ضبط 6 فرد خرطوش محلى الصنع وأدوات التصنيع، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف نيابة ههيا، بإشراف المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات شمال، ومصطفى إسماعيل مدير النيابة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام " إسماعيل ع م " وشهرته إسماعيل السايح 44 سنة لحام وتاجر خردة ومقيم دائرة المركز، بإدارات مسكنه لتصنيع الأسلحة النارية وبيعها للخارجين عن القانون.

وتمكنت مأمورية قادها الرائد محمود الطحان رئيس مباحث المركز ومعاونيه النقيبين أيمن الزهيرى ووليد عبد البارى برئاسة العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع المقدم أيانى سعيد نأئب مأمور مركز شرطة ههيا، من مداهمة الورشة بعد إذن النيابة العامة تم ضبط 6 فرد خرطوش وسلاح إنجليزى وأدوات التصنيع، من أبر ضرب نار، وياى حديدى. وشنيور وصاروخ ومقص حديدى وماكينة لحام وجاكوش وكمية كبيرة من المسامير، وتحرر المحضر اللازم وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.