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18500 وحدة إجمالى مبيعات السوق المصرية للسيارات خلال أبريل 2013

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18500 وحدة إجمالى مبيعات السوق المصرية للسيارات خلال أبريل 2013 18500 وحدة إجمالى مبيعات السوق المصرية للسيارات خلال أبريل 2013

كتب : الوطن الخميس 06-06-2013 09:47

حققت السوق المصرية للسيارات نموا سريعا فى مبيعاتها خلال شهر أبريل من العام الجارى بنسبة 13% وبلغت إجمالى مبيعاتها 18500 سيارة بالمقارنة بحوالى 16405 وحدات فى نفس الشهر من العام الماضى.

وارتفعت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 16%، محققة 12896 وحدة بعد أن كانت 11081، فى حين زادت الشاحنات بحوالى 13% لتبلغ 3390 سيارة، وعلى غير العادة تراجعت مبيعات قطاع الأتوبيسات بنسبة 5%.

وأسهم فى الطفرة التى حدثت فى قطاع سيارات الركوب العديد من فئات السيارات، بداية من فئة 1000-13000 سى سى، التى زادت بنسبة 88% وفئة 1300-1500 سى سى بحوالى 48% وفئة 1500-1600 سى سى بـ1% وفئة 1600- 2000 سى سى بنسبة 88%، وفئة السيارات الخدمية الأقل والأكبر من 2000 سى سى، ارتفعت بنسبة 61٫3% و82% بينما تراجعت فئة الأقل من 1000 سى سى بنحو 59%، وكذلك السيارات متعددة الاستخدامات الأكبر من 2000 سى سى بـ44%.

فى سياق متصل، زادت الشاحنات بحوالى 13% فى جميع فئاتها، سواء سيارات «البيك أب» أو النقل الخفيف أو الثقيل، على الرغم من الأحداث السياسية والاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير والركود السياحى الذى تعانيه البلاد، التى انعكست على تراجع مبيعات الأتوبيسات.

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