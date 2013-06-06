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«بيريللى» تختبر مجموعة جديدة من الإطارات الملاكى

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«بيريللى» تختبر مجموعة جديدة من الإطارات الملاكى «بيريللى» تختبر مجموعة جديدة من الإطارات الملاكى
التجربة تعد الأولى من نوعها فى مضمار المحترفين فى مركز «القيادة الآمنة»

كتب : الوطن الخميس 06-06-2013 09:48

نظمت شركة بيريللى ، تجربة عملية لأداء الإطارات لإبراز مميزات أحدث تقنيات صناعة الإطارات فى العالم فى مجال القدرة على تحمل أسوأ الظروف الجوية وجميع أنواع الطرق الممهدة وغير الممهدة، وقدرة تحمل الإطار على حماية البيئة بتقليل استهلاك الوقود والضوضاء، وتخفيض انبعاث ثانى أكسيد الكربون من الإطارات.

وبيريللى مصر أحد فروع مجموعة بيريللى الرائدة عالمياً فى صناعة الإطارات التى تمتلك 26 مصنعاً لإنتاج الإطارات فى جميع الأسواق الرئيسية فى العالم.

وتعاونت بيريللى مصر مع المجموعة البافارية للسيارات، ووفرت بيريللى مجموعة من نخبة من السائقين الإيطاليين المحترفين المختصين بتجارب الإطارات بالشركة لعمل تجربة الأداء العملى بـ«المركز المصرى للقيادة الآمنة» الذى يُعد المضمار المعتمد دولياً لإجراء هذه التجارب.

وجرى الاختبار باستخدام سيارات BMW 320 وX3، لتصدرها فئتى الـSUV وSaloon، بالأسواق العالمية، هذا العام إلى جانب احتواء الطرازين على عديد من التجهيزات المميزة من القوة والأمان فى آن واحد، مع الحفاظ على البيئة من خلال خفض معدلات استهلاك الوقود، فضلاً عن سيارات الدفع الرباعى المتخصصة فى مجال الطرق الصحراوية، حتى تتيح التجربة حصر معظم أنواع الاستخدامات المختلفة بالسوق المصرية.

وجرت التجارب العملية أمام جمع من كبار موزعى الإطارات ورجال الإعلام والصحافة للتأكد من إخضاع الإطارات لأقصى الظروف الصعبة التى يمكن أن تواجه سائقى السيارات وبيان قدرتها على التحمل وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة فى جميع أنواع السيارات السريعة والمتوسطة وذات الدفع الرباعى، بمركز القيادة الآمنة.

ودخلت بيريللى التجربة بمجموعة من إطارات P Zero الأكثر ملاءمة للأداء الرياضى للسيارات العالية الأداء، وأيضاً Scorpion Verde لسيارات الدفع الرباعى وهى الإطارات المصممة خصيصاً لحفظ الاتزان والراحة، وأخيراً الإطارات Cinturato P 7 الصديقة للبيئة والمصممة للسيارات ذات التصنف العالى الأداء، مع العلم أن جميعها تفى باحتياجات المستهلكين ومصنعى السيارات بما يؤهلها للقيام بالمغامرة فى الأداء المتميز على الطرق السريعة وأيضاً القيادة المحترفة فى أسوأ الظروف الجوية.

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