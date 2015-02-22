أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - الأهلي يخسر مباراة نهائية بركلات الترجيح للمرة الثانية في تاريخه

Google+ Print
بالفيديو - الأهلي يخسر مباراة نهائية بركلات الترجيح للمرة الثانية في تاريخه بالفيديو - الأهلي يخسر مباراة نهائية بركلات الترجيح للمرة الثانية في تاريخه

خسر الأهلي كأس السوبر الإفريقي أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح، ليصبح هذا النهائي هو الثاني فقط في تاريخ المارد الأحمر الذي يخسر فيه بركلات الترجيح.

صاحب الرقم القياسي في بطولة السوبر الإفريقية بالفوز بها ست مرات من قبل، خسر أمام سطيف النهائي رقم 21 في تاريخه والثاني بركلات الترجيح.. بعد أن خسر بطولة كأس عام 2010 لصالح حرس الحدود بنفس الطريقة.

وكان ذلك النهائي أمام رجال طارق العشري قد انتهى أيضا بنتيجة 1-1..قبل أن تمتد المباراة لركلات الترجيح ويهدر محمد فضل مهاجم المقاولون العرب حاليا الركلة الثالثة للأهلي والتي تسببت في فوز حرس الحدود.

والصدفة أن لاعب آخر ارتدى قميص المقاولون العرب من قبل هو من أهدر للأهلي في السوبر الإفريقي، الظهير الأيمن باسم علي.

الأهلي وركلات الترجيح

وعندما لعب الأهلي الركلات الترجيحية أمام وفاق سطيف، كانت المرة العاشرة له التي يخوض فيها ركلات الترجيح في مباراة نهائية عبر تاريخه.

فلقد تمكن الأهلي من حصد ثمانية ألقاب سابقة عن طريق ركلات الترجيح، منها ثلاثة في بطولة كأس السوبر المصرية.. الأخيرة كانت العام الماضي أمام الزمالك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»