بالفيديو - الأهلي يخسر مباراة نهائية بركلات الترجيح للمرة الثانية في تاريخه

خسر الأهلي كأس السوبر الإفريقي أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح، ليصبح هذا النهائي هو الثاني فقط في تاريخ المارد الأحمر الذي يخسر فيه بركلات الترجيح.

صاحب الرقم القياسي في بطولة السوبر الإفريقية بالفوز بها ست مرات من قبل، خسر أمام سطيف النهائي رقم 21 في تاريخه والثاني بركلات الترجيح.. بعد أن خسر بطولة كأس مصر عام 2010 لصالح حرس الحدود بنفس الطريقة.

وكان ذلك النهائي أمام رجال طارق العشري قد انتهى أيضا بنتيجة 1-1..قبل أن تمتد المباراة لركلات الترجيح ويهدر محمد فضل مهاجم المقاولون العرب حاليا الركلة الثالثة للأهلي والتي تسببت في فوز حرس الحدود.

والصدفة أن لاعب آخر ارتدى قميص المقاولون العرب من قبل هو من أهدر للأهلي في السوبر الإفريقي، الظهير الأيمن باسم علي.

الأهلي وركلات الترجيح

وعندما لعب الأهلي الركلات الترجيحية أمام وفاق سطيف، كانت المرة العاشرة له التي يخوض فيها ركلات الترجيح في مباراة نهائية عبر تاريخه.

فلقد تمكن الأهلي من حصد ثمانية ألقاب سابقة عن طريق ركلات الترجيح، منها ثلاثة في بطولة كأس السوبر المصرية.. الأخيرة كانت العام الماضي أمام الزمالك.