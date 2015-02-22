أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وصول 66 ألف طن بوتاجاز وبضائع لموانئ السويس

Google+ Print
وصول 66 ألف طن بوتاجاز وبضائع لموانئ السويس وصول 66 ألف طن بوتاجاز وبضائع لموانئ السويس
أكد عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ السويس استقبلت اليوم، الأحد، 66 ألف طن بضائع، موضحاً أن ميناء الزيتيات استقبل السفينة أرزوجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز.

وأضاف "مصطفى"، فى تصريحات صحفية، أن ميناء نويبع استقبل اليوم العبارة البرنسيسة وعلى متنها 427 راكبا قادمة من العقبة، كما استقبل الميناء العبارة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة قادمة من ميناء العقبة.

ويستعد ميناء الأدبية لاستقبال السفينة أرك فورود وعلى متنها 90 شاحنة، كما يستعد الميناء اليوم لمغادرة السفينة أو أم بونتاتس، وعلى متنها 10 أطنان حاويات، و252 راكبا يصلون ميناء الغردقة و 282 راكبا يغادرون الميناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365