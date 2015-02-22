وصول 66 ألف طن بوتاجاز وبضائع لموانئ السويس

أكد عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ السويس استقبلت اليوم، الأحد، 66 ألف طن بضائع، موضحاً أن ميناء الزيتيات استقبل السفينة أرزوجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز.

وأضاف "مصطفى"، فى تصريحات صحفية، أن ميناء نويبع استقبل اليوم العبارة البرنسيسة وعلى متنها 427 راكبا قادمة من العقبة، كما استقبل الميناء العبارة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة قادمة من ميناء العقبة.

ويستعد ميناء الأدبية لاستقبال السفينة أرك فورود وعلى متنها 90 شاحنة، كما يستعد الميناء اليوم لمغادرة السفينة أو أم بونتاتس، وعلى متنها 10 أطنان حاويات، و252 راكبا يصلون ميناء الغردقة و 282 راكبا يغادرون الميناء.