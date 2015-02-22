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ضبط 15 طن أعلاف بدون بيانات و4000 لتر سولار بالبحيرة

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ضبط 15 طن أعلاف بدون بيانات و4000 لتر سولار بالبحيرة ضبط 15 طن أعلاف بدون بيانات و4000 لتر سولار بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث ، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، بالاشتراك مع مديرية تموين البحيرة برئاسة المهندس محمد طه وكيل الوزارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط "أحمد.ع.ا" المدير المسئول عن مصنع الصويا للأعلاف الكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة النوبارية، لحيازته وتجميعه كمية وقدرها 4000 لتر سولار لإعادة بيعه بالسوق السوداء، و15 طن أعلاف بدون بيانات وعلامات تجارية .

وتحرر المحضر 499/2015 جنح قسم غرب النوبارية وجار العرض على النيابة العامة .

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مصر 365

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