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بالصور.. محافظ الأقصر يزور السودانيين المصابين فى حادث الصحراوى

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قام محمد بدر محافظ الأقصر، بزيارة السودانيبن المصابين إثر اصطدام حافلة سياحية كانت تقلهم من القاهرة إلى أسوان للسفر إلى بلادهم، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة 29، إضافة إلى السائق المصرى، وذلك بمستشفى الأقصر الدولى ومستشفى أرمنت المركزى.

جانب من الحادث - 2015-01 - اليوم السابع
> جانب من الحادث

كانت الحافلة السياحية قد اصطدمت بسيارة نقل وأسفرت عن مصرع شاب سودانى الجنسية، وإصابة 29 سودانيا آخرين بإصابات بالغة الخطورة، إثر تصادم حافلة سياحية بسيارة نقل على طريق القاهرة أسوان الصحراوى الغربى بالأقصر، كما لقى سائق الحافلة السياحية مصرعه أيضا.

كانت الحافلة السياحية رقم ه م ج 614 ، قد اصطدمت بالسيارة النقل رقم م ص ب 529 على طريق أسوان الصحراوى الغربى منطقة المثلث دائرة مركز أرمنت، وكانت الحافلة السياحية يستقلها سودانيون كانوا فى طريقهم من القاهرة متجهين إلى السودان.

تفقد قيادات الأجهزة التنفيذية للمصابين فى المستشفى - 2015-01 - اليوم السابع
> تفقد قيادات الأجهزة التنفيذية للمصابين فى المستشفى

وعلى الفور انتقل اللواء حسام المناوى مساعد الوزير مدير أمن الأقصر واللواء صلاح حسان نائب مدير الأمن وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البرى، وتبين وفاة كل من: 1) مدحت دوشى برسى ـ30 سنة (سائق الحافلة السياحية) مقيم الجزيرة أسوان . 2) أنور أدهم حمزة سعيد مواليد 1985 سودانى الجنسية ومقيم السودان.. وتم استخراج باقى الركاب من الحافلة السياحية .

كما تم نقل عدد 9 مصابين إلى مستشفى أرمنت المركزى حالتهم مستقرة، ونقل عدد 20 مصابا إلى مستشفى الأقصر الدولى منهم عدد 4 حالات حرجة .
>مدير أمن الأقصر يطمئن على حالة المصابين - 2015-01 - اليوم السابع
>مدير أمن الأقصر يطمئن على حالة المصابين

آثار الحطام - 2015-01 - اليوم السابع
> آثار الحطام

مدير الأمن يتفقد الحادث - 2015-01 - اليوم السابع
>مدير الأمن يتفقد الحادث

مدير الأمن يتفقد محيط الحادث - 2015-01 - اليوم السابع
>مدير الأمن يتفقد محيط الحادث

سيارات الإسعاف - 2015-01 - اليوم السابع
> سيارات الإسعاف

جانب من الحادث - 2015-01 - اليوم السابع
>جانب من الحادث

جانب من آثار انقلاب السيارات - 2015-01 - اليوم السابع
>جانب من آثار انقلاب السيارات

الحادث - 2015-01 - اليوم السابع
> الحادث

انقلاب سيارة نقل - 2015-01 - اليوم السابع
>انقلاب سيارة نقل

آثار الحادث - 2015-01 - اليوم السابع
> آثار الحادث

مدير الأمن مع الأهالى - 2015-01 - اليوم السابع
> مدير الأمن مع الأهالى

مدير الأمن وعدد من القيادات فى موقع الحادث - 2015-01 - اليوم السابع
>مدير الأمن وعدد من القيادات فى موقع الحادث

جانب من الحادث - 2015-01 - اليوم السابع
>جانب من الحادث

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مصر 365

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