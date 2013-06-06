«الوطن» تختبر«دودج دارت» من العقبة إلى إقليم بترا بالأردن

السيارة حاصلة على علامة 5 نجوم.. وتنطلق من الثبات إلى 100 كم فى 8 ثوانٍ

كتب : ياسر شعبان الخميس 06-06-2013 09:51

نظمت شركة كرايسلر مصر اختبار قيادة للسيارة «دودج دارت» سيدان الجديدة كليا، على مدار يومين بمدينة العقبة بالأردن، وجاءت الدعوة لهذا الحدث بصورة مختلفة، فكل ما جرى تسريبه من الدعوة هو المناسبة وتاريخ الحدث ولم يجر الإفصاح عن مكان الحدث، ما أضاف غموضا لتخمين ومعرفة الوجهة التى سيتجه إليها الأشخاص الذين جرت دعوتهم.

وفى اليوم الأول من الحدث توجه المدعوون إلى أحد فنادق القاهرة حيث بدأت فعاليات حفل كشف النقاب عن «الدودج دارت» التى ظهرت بصورة مبتكرة استخدم فيه عرض للسيارة باستخدام تكنولوجيا الحقيقة المدمجة/ الواقع المدمج (Augmented Reality)، للربط بينها وبين التكنولوجيا المتطورة المستخدمة فى السيارة «الدودج دارت» الجديدة، ثم ألقى ماتشى راتينسكى، الرئيس التنفيذى لكرايسلر مصر، كلمة ترحيب، تلتها كلمات شرح وعرض تفصيلى من كل من حسين عبدالرازق، مدير التسويق، وعماد الشوربجى، مدير خدمات ما بعد البيع، وأحمد مجاهد، مدير المبيعات، عن مواصفات «الدودج دارت» فيما يخص التصميم والمحرك والتكنولوجيا ومواصفات الأمن والسلامة المستخدمة فى السيارة الجديدة، وبعد الحفل توجه الجميع إلى مطار القاهرة حيث أقلعت طائرة خاصة إلى مطار العقبة بالأردن.

وفى اليوم الثانى، أجرت «الوطن» تجربة للسيارة الجديدة فى الطرق السريعة من العقبة إلى بترا والعودة بعد زيارة رائعة لمنطقة بترا العالمية، إحدى عجائب الدنيا الحديثة.

وخلال تجربة القيادة تعرفت «الوطن» على إمكانيات ومواصفات «الدودج دارت 2013» الجديدة التى ساعدت على فهم أسباب حصول «الدودج دارت» على 27 جائزة للتميز فى وقت قصير منذ طرحها عام 2012 فى الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن حصول السيارة على علامة 5 نجوم، وهى أعلى علامة فى مواصفات الأمن والسلامة من هيئة NHTSB بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأهم ما يميز «الدودج دارت 2013» الجديدة محركها Turbo MultiAir سعة 1.4 لتر بقوة 160 حصانا الموفر للوقود بواقع 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر ليتناسب مع الطلب المتزايد على المحركات الصغيرة من قبل العملاء فى مصر بوجه خاص والعالم بوجه عام، فضلا عن ناقل حركة أوتوماتيك مزدوج ذى 6 سرعات الأكثر تطوراً، لتتمكن من الانطلاق من الصفر إلى سرعة 100 كيلومتر فى الساعة فى 8 ثوانٍ فقط.

وتتميز «الدودج دارت» بمتعة القيادة والمناورة وخصائص تحكم رائعة للشاسيه، فضلا عن التصميم الخارجى والداخلى المبتكر الذى يتميز بخامات عالية الجودة وتوظيف رائع للمساحات ودرجات متنوعة من الألوان «12 لونا خارجيا و14 لونا للمقصورة الداخلية وتوليفات الفرش»، كما أن السيارة تتمتع بتكنولوجيا التبريد ووسائل ترفيه مميزة مثل شاشة Uconnect تعمل باللمس، وشاشة عرض حصرية ترانزيستور بغشاء رقيق (TFT)، بالإضافة إلى أكثر من 60 خاصية للأمن والسلامة مثل 10 وسائد هواء قياسية وفرامل مانعة للانغلاق ونظام التحكم فى العزم ونظام تعزيز الفرامل ونظام التحكم فى الثبات الإلكترونى وكاميرا خلفية ونظام مساعدة ركن السيارة.

وتتقدم «الدودج دارت» إلى السوق بثلاثة موديلات هى إس إكس تى ورالى وليميتد «SXT وRallye وLimited»، ونظمت الشركة المنظمة الحدث بشكل رائع بقيادة حليم أبوسيف، الخبير والمحنك فى تنظيم مثل هذه الاختبارات، التى أثنى عليها جميع الحضور.