استنفار أمنى بجزيرة سعود بالشرقية بعد مقتل مدرس وإصابة عامل فى مشاجرة

تشهد قرية جزيرة سعود التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، حالة استنفار أمنى مكثف من قبل قوات الأمن المركزى، بعد مقتل مدرس وإصابة عامل بأعيرة نارية فى مشاجرة بسبب خلافات عائلية بين عائلتين، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الحسينية وإخطار النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد الديب رئيس النيابة.

كان قد تلقى اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث الحسينية، يفيد وصول "محمود س إ" 50 سنة مدرس، و"النقراشى ج ط" 35 سنة عامل لمستشفى الحسينية العام، وتوفى الأول متأثرا بإصابته بطلق نارى، وتم تحويل الثانى لمستشفى الزقازيق الجامعى لإصابته بطلق نارى.

وتبين من التحريات وجود خلافات عائلية بين المجنى عليهما و"محمد ع ال" مدرس نجل عم المجنى عليه الأول، تطورت إلى مشاجرة أودت بحياة الأول وإصابة الثانى.