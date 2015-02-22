ضبط مسئولى 10مخابز لقيامهم بإدخال بطاقات تموين وهمية لزيادة الأرصدة ببنى سويف

تمكنت مباحث قسم شرطة التموين ببنى سويف، من ضبط 10 مديرين وأصحاب مخابز بلديه بمركز ناصر شمال بنى سويف، لقيامهم بإدخال بطاقات تموين وهمية لزيادة الرصيد والاستيلاء على الدعم النقدى دون وجه حق.

كانت وحدة مباحث التموين تلقت معلومات حول قيام بعض أصحاب ومديرى المخابز البلدية فى مركز ناصر بالاستعانة بأحد مبرمجى الحاسب الآلى وإدخال بطاقات تموينية بماكينة المخابز المسلمة لهم من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقصد تعلية أرصدتهم بصورة وهمية بدون إنتاج فعلى، والاستيلاء على الدعم النقدى وفقاً لمنظومة الخبز الجديدة.

داهمت حملة قادها المقدم دكتور محمد محفوظ وشارك فيها معاونه الرائد أحمد على وعدد من مفتشى التموين بالمديرية، وعدد من المخابز، وتبين أن 10 منها حصلت على 197570 رغيف خبز بشكل وهمى، وتم ضبط مسئوليها والتحفظ على الماكينات وتحررت المحاضر أرقام من (3612: 3621) وأحيلت إلى النيابة لمباشرة التحقيق.