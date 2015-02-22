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وصول 190 راكبا و59 شاحنة و413 راكبا يغادرون ميناء نويبع

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وصول 190 راكبا و59 شاحنة و413 راكبا يغادرون ميناء نويبع وصول 190 راكبا و59 شاحنة و413 راكبا يغادرون ميناء نويبع
استقبل ميناء نويبع اليوم العبارة آيلة وعلى متنها 190 راكبا و5 برادات، والسفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة، كما يغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 37 راكبا و35 شاحنة.

كما استقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة برنسيسة وعلى متنها 159 راكبا، منهم 88 معتمرا و 2 باص عمرة و 2 سيارة، والسفينة سينا وعلى متنها 47 راكبا و22 برادا و3 تريلات و1 سيارة، والسفينة بريدج وعلى متنها 23 شاحنة، كما غادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 44 راكبا و22 برادا و19 تريلا، والسفينة بريدج وعلى متنها 40 برادا و13 تريلا، والعبارة برنسيسة وعلى متنها 369 راكبا منهم 93 معتمرا و2 باص عمرة و2 سيارة.

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مصر 365