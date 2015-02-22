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تعرف على أهم 5 أغذية طبيعية للوقاية من سرطان المعدة

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تعرف على أهم 5 أغذية طبيعية للوقاية من سرطان المعدة تعرف على أهم 5 أغذية طبيعية للوقاية من سرطان المعدة
سرطان المعدة أحد أخطر الأورام القاتلة، ويقبع فى المركز الـ 35 فى قائمة أكثر الأمراض المسببة للوفاة داخل ، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الأطعمة التى تساهم فى الوقاية من سرطان المعدة، وذلك حسبما نشر مؤخراً بالموقع الطبى الأمريكى "العلاج بالغذاء".

وهى تشمل: الثوم من أفضل الأطعمة المضادة لسرطان المعدة..

1. الثوم: يتمتع بخواص رائعة مضادة للأورام، ويحد من نمو مركبات "nitrosamines" التى تحفز الإصابة بسرطان المعدة، وهو يتفوق على جميع الأطعمة الأخرى حسبما أكدت التجارب التى أجريت على الفراولة والبروكلى والثوم.
>2. الكرفس الأورجانيك: غنى بفيتامين "ج" و"هـ" اللذان يتمتعان بخواص رائعة مضادة للأكسدة، وكما أنه يعد مصدر جيد لمادة "phthalides" المقاومة للسرطان.
>3. الكركم: يقلل فرص الإصابة بسرطان المعدة، عن طريق تحفيز عملية موت الخلايا المبرمج لخلايا السرطان.
>4. الشاى الأخضر: يقلل من تلف الحمض النووى الناجم عن الجذور الحرة، وكما أنه يحد من تفاعل النيتروجين مع خلايا الجسم، والذى يرفع فرص الإصابة بسرطان المعدة وسرطان المرىء.
>5. الجزر: غنى بمركبات "falcarinol" الطبيعية، والتى تساهم فى مقاومة سرطان المعدة.

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