تكلسات الثدى علامة منذرة عن السرطان واكتشافها من خلال الماموجرام

أكدت الدكتورة نجلاء عبد الرازق مدير عام البرنامج القومى لصحة المرأة، أن هناك تكلسات قد تظهر فى الثدى من خلال الماموجرام، وهى عبارة عن رواسب الكالسيوم داخل قنوات اللبن.

وقالت إن التكلسات نوعان، نوع حميد ونوع خبيث وبينهما تداخل فى الشكل والحجم والتوزيع، مما يؤدى إلى وجود نوع ثالث، وهى البؤر التكلسية العالية الخطورة التى قد تؤدى إلى وجود سرطان أو بالفعل هى نفسها سرطان غير نافذ DCIS والماموجرام، والذى يسمى الــ gold standard هو الذى يتم الاعتماد عليه فى تشخيص هذه التكلسات، والتى تعتبر علامة منذرة عن سرطان الثدى، ويأتى سرطان الثدى مصحوبا بوجود تكلسات فى ٨٠٪ من الحالات منها ٥٠٪ مرئية و٥٠٪ غير مرئية، وهى غالبا غير محسوسة فى حال أنها غير مصحوبة بكتلة، وفى هذه الحالة عند تشخيص تكلسات عالية الخطورة وغير محسوسة، يتم تحديد مكانها بواسطة سلك استرشادى عن طريق الماموجرام.

وأوضحت أنه يقوم بعدها الجراح باستئصال هذا الجزء بجراحة صغيرة وبعض الحالات تحتاج إلى أخذ عينات عن طريق الإبرة، سواء بالشفط أو بالتردد الحرارى، حيث نتمكن من الحصول على عينة كبيرة يتم تصويرها بالماموجرام قبل إرسالها للتحليل الباثولوجى، للتأكد من احتوائها على التكلسات، وفى حال النتيجة السلبية لا تحتاج المريضة إلى جراحة بعد ذلك، أما فى حال النتيجة الإيجابية فالجراحة ضرورية للحصول على منطقة أمان.