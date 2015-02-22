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مستشفى هولندى يطور وسيلة جديدة لحفظ الأعضاء

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مستشفى هولندى يطور وسيلة جديدة لحفظ الأعضاء مستشفى هولندى يطور وسيلة جديدة لحفظ الأعضاء
يقوم الباحثون فى المستشفى التعليمى بجامعة "جرونينجن" الهولندى باستخدام طريقة جديدة لحفظ وإصلاح أعضاء المتبرعين تمهيدا لنقلها وزرعها لأشخاص آخرين.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الهولندية، أن المستشفى سيكون الأول فى البلاد الذى يستخدم هذه الوسيلة الجديدة التى ربما تتيح زيادة نسبتها ما بين 10 إلى 20% فى التبرع بالأعضاء.

والمستشفى مجهز بغرفة خاصة تحفظ فيها الأعضاء البشرية مثل الكبد والكلى والرئة لزرعها فى ظل أفضل الظروف الممكنة، حيث يتم توصيل الأعضاء بآلات خاصة، وصفت بأنها مثل جهاز القلب أو الرئة، للحفاظ على سير العضو أى بقاؤه فى حالة تشغيل، وهذا سيساعد فى إصلاح التلف والأضرار فى الأعضاء نفسها بالسماح على سبيل المثال للأطباء بإزالة الرطوبة الزائدة منها.

وقال الجراح روبرت بورت لراديو 1 الإخبارى، أن العضو فى حاجة للأكسجين، ولذا فإن الطريقة الجديدة تعطى العضو الشعور بأنه لا يزال فى جسم الإنسان لأنه يتم توفير الأكسجين والغذاء وتدفق الدم وهذه الوسيلة تجعل الأعضاء يتم قبولها بصورة أفضل من جانب المتلقى.

وأضاف الطبيب الهولندى "أن الأعضاء من الأشخاص المصابين بمرض السكر أو من أشخاص مسنين تعتبر حاليا غير صالحة، ولكن من الآن فصاعدا، نستطيع أن نقول أننا سنحاول الاحتفاظ بالأجهزة فى أفضل حالة ممكنة خارج الجسم".

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مصر 365