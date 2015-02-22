رئيس وزراء الهند يبيع بدلته “شبيهة بدلة مبارك” من أجل تنظيف نهر الغانج

بيعت حُلة (بدلة) لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي -أثارت جدلا بسبب نسج اسمه بخيوط مُذَهبة عليها- في مزاد بمبلغ 43 مليون روبية (692 ألف دولار) في سورات بولاية جوجارات في غرب الهند أمس الجمعة (20 فبراير شباط). واشترى الحلة تاجر ألماس يدعى لاليبهاي تولسيبهاي باتيل، نقلاً عن دويتش فيلله.

وعُرضت الحُلة، التي حيكت خصيصا لرئيس الوزراء وسخر منها معارضو مودي السياسيون، في مزاد أُقيم على مدى ثلاثة أيام لجمع الأموال لمشروع يتبناه مودي لتنظيف نهر الغانج.

وكان قد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صور بدلة رئيس الوزراء الهندي وقارنوها ببدلة الرئيس الأسبق لمصر محمد حسني مبارك، وسخر عدد منهم من مصير رئيس الوزراء الهندي حال سيره على نفس النهج.

وقال راجيندرا كومار المسؤول بولاية جوجارات “أعلى سعر لقطعة رئيس الوزراء؛ القطعة رقم 450. والمبلغ حوالي 43 مليون و131 ألف روبية. وصاحب أعلى عرض لاليبهاي تولسبهاي باتيل”.

كما قدم مودي للمزاد هدايا قدمت له منذ توليه منصبه في مايو، بعد أن حقق أكبر فوز في الانتخابات البرلمانية في ثلاثة عقود. وشارك في المزاد أكثر من 9400 شخص.

وقال باتل “سنحتفظ بالحُلة في المكتب في المصنع لأنها خاصة بناريندرا مودي، وستذكرنا بالعمل النبيل الذي شاركنا فيه”.‭‭ ‬‬‬وارتدى مودي الحلة في 25 يناير، أثناء زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لبلاده ما أثار جدلا.

وقال خصوم مودي السياسيين، ومن بينهم راهول غاندي نائب رئيس حزب المؤتمر المعارض الذي انتقد رئيس الوزراء بسبب الحلة، إنها تكلفت مليون روبية هندية (16 ألف دولار)، وإنه كان على مودي بدلا من ذلك أن يفي بما وعد به فقراء الهند.