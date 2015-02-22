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ننشر أسباب استبعاد أحمد عز من الانتخابات البرلمانية .. وشاهيناز النجار ضمنها

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ننشر أسباب استبعاد أحمد عز من الانتخابات البرلمانية .. وشاهيناز النجار ضمنها ننشر أسباب استبعاد أحمد عز من الانتخابات البرلمانية .. وشاهيناز النجار ضمنها

أحمد عز وزوجته شاهيناز النجار

أكد مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية أن أسباب استبعاد أحمد عز من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2015 بدائرة السادات هى عدم إرفاق إقرار الذمة المالية  لزوجته شاهيناز النجار ضمن أوراق الترشح والاكتفاء بإقرار الذمة المالية  لزوجته الأولى “خديجة” فقط ، بالاضافة إلى عدم استكمال اوراق الكشف الطبى .

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية أعلنت صباح اليوم ، استبعاد رجل الأعمال أحمد عز من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2015 بدائرة السادات بعدما أعلنت الكشوف النهائية لأسماء المرشحين بدائرة السادات دون أن تضمن اسمه وذلك لعدم استكمال أوراق الترشح.

وأكد المستشار وائل عمران، نائب رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية، أن أسماء المقبول أوراق ترشحهم بدائرة السادات هم: “شريف عبد الرحيم يوسف عفيفى ، سامى محمد حسن المشد ، جهاد عبد الظاهر ، جمعة المغيث عبد الحليم ، طلعت الدراجيلى ، ونبيل حسين محمد شاهين ، محمد فتح الله مليجى عطوه ، احمد احمد السيد حسن ، احمد شلبى على شلبى ، احمد فتحى زكى حامد”.

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