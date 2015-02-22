القصة الكاملة لحريق برج الشعلة في دبي مارينا

تمكنت فرق الدفاع المدني بدبي صباح أمس من تحجيم حريق وقع في أعلى بناية سكنية في منطقة مارينا بدبي (برج الشعلة = تورش) وثاني اعلى بناية في دبي بعد برج خليفة، ومنع امتداده إلى أجنحة البرج الاخرى والابراج المجاورة رغم سرعة الرياح وتطاير اللهب من منطقة الحريق.

وذلك عن طريق إتباع تكتيكات الاقتحام السريع من داخل المبنى وصولا إلى منطقة الحريق في الطابق الواحد والخمسين، وتطبيق مهارات السرعة والدقة والاستجابة لمتغيرات الموقف بفعالية من قبل رجال الاطفاء والانقاذ، وباستخدام خطوط مياه الاطفاء داخل البرج من قبل رجال الدفاع المدني ، وبفعل التدريبات والتنسيق المسبق مع الشركاء خلال عمليات الاخلاء في الابراج ، وتطبيق متطلبات دليل إجراءات الطوارئ الخاصة بحرائق الابراج من قبل القيادات الميدانية للحادث..

وشاركت في عمليات الدفاع المدني فرق الاطفاء من مراكز: بور سعيد، والراس، والراشدية، والحمرية، والمنارة، والقوز ، والمرسى، والبرشاء، والكرامة، وشارك في العمليات مايقرب من 100 ضابط وصف ضابط ورجل اطفاء وسائق، بقيادة المقدم خبير علي حسن المطوع مدير العمليات، وبمشاركة المقدم خبير حسين الرحومي مدير ادارة المراكز والمقدم خبير عبد الرحمن بالشالات مدير ادارة مركز جبل علي..وجرى تسليم الموقع إلى خبير الحرائق بشرطة دبي لبيان سبب الحريق وتداعياته.

ولقد وفرت إدارة المبنى غرفا لسكان البرج في فندقين قريبين من المبنى حتى يتسنى لفرق الدفاع المدني ممارسة عملها وحرصا على راحة السكان.

لا شبهات

وأكد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي رئيس لجنة الأزمات والطوارئ في الإمارة، انه لا توجد اي شبهة جنائية وراء الحريق الذي نشب في الساعات الاولى من صباح الأمس، مشيرا إلى عدم وجود اي اصابات باستثناء 3 حالات بسيطة جدا تمت معالجتها في موقع الحادث ونتجت عن سقوط بعض القطع المحترقة من البرج، وأن رجال الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق بالكامل في وقت قياسي، وأن هناك أضرارا بسيطة في عددٍ من شرفات الشقق (البلكونات) نتيجة تطاير ألسنة اللهب.

وقال اللواء المزينة« تم الانتقال إلى موقع الحريق الذي نشب في برج تورش في منطقة المارينا والذي يعتبر من أعلى الابراج في دبي، فور ورود البلاغ في الساعة الثانية منتصف ليل السبت، وقامت فرق الدفاع المدني في دبي بالتعامل مع الحريق بحرفية كبيرة كما تواجدت اربع فرق من مراكز الشرطة للمساعدة في إخراج الناس والوصول إلى منطقة آمنة، كما تم اخلاء البرج من السكان بالكامل.

وأشار اللواء المزينة إلى ان هناك إصابات بسيطة بين بعض المارة تم علاجهم في موقع الحريق من قبل إسعاف دبي، وتم معاينة الحادث من قبل خبراء الحرائق في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي وسيتم إصدار التقرير الفني للوقوف على أسباب الحريق.

دوريات الشرطة

ومن جانبه قال اللواء خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي انه فور ورود البلاغ تحركت دوريات من مركزي شرطة بر دبي وجبل علي إلى موقع الحادث للمساعدة وتم إجلاء كافة السكان بعد أن أطلق النظام الذاتي للدفاع المدني صفارات الانذار، وخلال دقائق معدودة حضرت فرق الدفاع المدني وتم السيطرة على الحريق الذي بدأ في الشقة 52 وامتد إلى الاعلى بسبب الرياح الشديدة، وتضررت شرفات 30 شقة ولكن النيران لم تمتد إلى الداخل.

وأضاف اللواء المنصوري إلى ان الشركة المسئولة عن البرج قامت بتوفير غرف في فندقي ماريوت وذا برينت القريبين من البرج الذي يعتبر الاعلى في دبي ويبلغ 79 طابقا شاملة المواقف، منوها إلى انه تم التأكد من عدم وجود اي شخص في المبنى وتم اخلاء المنطقة المحيطة بمساعدة هيئة الطرق والمواصلات، كما تواجدت فرق من مؤسسة الاسعاف في دبي لإسعاف المصابين في موقع الحادث.

ونوه اللواء المنصوري إلى انه تم استدعاء خبراء الحرائق في الادلة الجنائية في شرطة دبي لمعاينة الموقع وتحديد سبب الحريق الذي اندلع في شرفة الشقة رقم 52 وامتد إلى الاعلى، منوها إلى ان اغلب سكان البرج من الجنسيات الاوروبية والاسيوية وأنهم أقاموا ليلتهم في الفندق وتم ارجاعهم تدريجيا إلى شققهم بعد التأكد من اخماد الحريق بالكامل.

ولفت اللواء المنصوري إلى ان الخبرة الكبيرة والتدخل المحترف لفرق الدفاع المدني حال دون انتشار الحريق خاصة في ظل الرياح الشديدة التي تشهدها الدولة.

ومن جانبه قال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي ان غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغا من غرفة عمليات القيادة العامة لشرطة دبي في الساعة 1:49 بعد منتصف الليل عن حادث حريق في برج (تورش= الشعلة) السكني في منطقة المرسى الذي يتكون من 79 طابقا ويحتوي على 676 شقة ، وعند وصول فرق الدفاع المدني في الساعة 1:58 تبين ان الحريق قد اندلع في شقة بالطابق الواحد والخمسين بالجهة المواجهة لشارع الصفوح من البرج ، وامتدت النيران على واجهة البرج بفعل الرياح إلى الطابق الثالث والثمانين ..

وتم إخلاء جميع سكان البرج إلى اماكن بعيدة عن خطر الحريق ، دون وقوع اصابات بليغة ، سوى سبع حالات اختناق بسيطة تمت معالجتها في موقع الحادث من قبل فرق مؤسسة خدمات الاسعاف بدبي..وتمت السيطرة على الحادث في الساعة 4:24 وانتهى الحادث في الساعة 4:31.

قدرة ومهارة

وأضاف اللواء المطروشي إن الحادث أثبت قدرة فرق الدفاع المدني بدبي على تحجيم الحريق ومنع امتداده إلى اجنحة البرج الاخرى والابراج المجاورة رغم سرعة الرياح وتطاير اللهب من منطقة الحريق ، باتباع تكتيكات الاقتحام السريع من داخل المبنى وصولا إلى منطقة الحريق في الطابق الواحد والخمسين ، وتطبيق مهارات السرعة والدقة والاستجابة لمتغيرات الموقف بفعالية من قبل رجال الاطفاء والانقاذ ، وباستخدام خطوط مياه الاطفاء داخل البرج من قبل رجال الدفاع المدني ، وبفعل التدريبات والتنسيق المسبق مع الشركاء خلال عمليات الاخلاء في الابراج ، وتطبيق متطلبات دليل إجراءات الطوارئ الخاصة بحرائق الابراج من قبل القيادات الميدانية للحادث..

بداية الحريق

امتداد اللهب بعد دقائق بفعل الرياح الشديدة

أكد العميد أحمد عبيد الصايغ مساعد المدير العام لشؤون الاطفاء والانقاذ في الدفاع المدني في دبي في تصريحات خاصة لـ »البيان« انه تم استخدام احدث جهاز في عالم الاطفاء »سنوركل« للسيطرة على حريق برج المارينا، مشيرا إلى امتلاك الدفاع المدني عددا كبيرا من أحدث الآليات والمعدات للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي تتضمنها خطة الطواريء ومن أمثلة هذه الآليات سيارات السلالم »السنوركل« المجهزة بمصاعد هيدروليكية بارتفاعات تصل إلى قرابة 58 مترا والتي تستخدم في إنقاذ المحتجزين في الطوابق العليا في الفنادق والمباني العالية وكذلك مباشرة حوادث الحريق في هذه المنشآت.

ولفت الصايغ إلى ان تلك الاجهزة تستخدم في الاطفاء والانقاذ في نفس الوقت وانها مزودة بتوربينات لدفع المياه إلى الاعلى وان رجال الاطفاء في دبي تدربوا عليها عبر تجارب الاخلاء الوهمية.

وفجر الصايغ مفاجأة ان نفس البناية تم عمل تمرين اخلاء فيها قبل شهرين والامن الخاص الموجود في المبنى مدرب على التعامل مع الحرائق وانها تخضع لأعلى معايير الامن والسلامة.

أعلى معايير السلامة

ومن جانبه أكد جون تيمز مسؤول الامن في الشركة المسئولة عن بناية »ذا تورش« في دبي ان المبنى يخضع لأعلى معايير الامن والسلامة وفقا لمعايير الدفاع المدني في دبي، وانه فور اندلاع الحريق انطلقت صفارات الانذار في البناية، مقدما الشكر الجزيل للدفاع المدني في دبي لانهم قاموا بعمل رائع على حد وصفه.

ولفت جون إلى انه حرصا على راحة السكان تم نقلهم إلى فندقي ذا برنت والماريوت الموجود في منطقة المارينا وانه اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا تم ارجاعهم بالتدريج إلى شققهم بالتعاون مع شرطة دبي بعد التأكد من السيطرة الكاملة على الحريق.

ومن جانبها قالت كاثرين من الجنسية الاوروبية وتقيم في الطابق 13 انها سمعت صفارة انذار الحريق في الساعة الثانية وكانت مستيقظة، وبعدها بدأت عملية اخلاء البرج، مشيرة إلى انها انتقلت وعائلتها إلى فندق المريوط لقضاء الليلة، مشيدة بدور شرطة دبي والدفاع المدني في الحفاظ على ارواح السكان وتواجدهم بكثرة في موقع الحادث وتأمين الخروج من المبنى.

تواصل اجتماعي

تداول عدد من مستخدمي تويتر وفيسبوك صوراً لحريق مبنى المارينا وتضمنت الصور شكراً وتقديرا للدفاع المدني في دبي وقدرته على التعامل مع الحريق بحرفية عالية بدون وفيات أو إصابات وإنها نجحت في الحفاظ على الأرواح وإخلاء أكثر من 2000 شخص في وقت قياسي، والتدقيق في عدم وجود أي أشخاص في المبنى وإيوائهم في الفنادق القريبة، والتأكد من رجوعهم إلى شققهم غير المتضررة.