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ضبط 51 طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالوادى الجديد

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ضبط 51 طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالوادى الجديد ضبط 51 طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالوادى الجديد

 

سولار- أرشيفية

تلقي اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد بلاغا يفيد قيام حملة تموينية مكبرة بقيادة رئيس مباحث والمهندس محمود خليل وكيل مديرية التموين بالمحافظة، بكمين نقطة قرية المنيرة بمدخل مركز الخارجة .

أسفرت الحملة عن ضبط سيارتين  الاولي رقم ” 6952 نقل الغربية ”  محملة ب51 طن سولار يقودها ” محمد . أ . أ .ش ” ،سائق ومقيم الغربية  والسيارة الثانية رقم  2893 نقل الغربية ويقودها  احمد . ع . م  سائق ومقيم الغربية .

وكشف محضر الواقعة عدم حمل السائقين أي فواتير أو أوراق عن الحمولة، وأنها معدة للبيع في السوق السوداء ، وتم تحريز المضبوطات وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق .

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