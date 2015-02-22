أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محلب: ربط الأجر بالإنتاج والتوجه للامركزية وسرعة اتخاذ القرار ضرورة

Google+ Print
محلب: ربط الأجر بالإنتاج والتوجه للامركزية وسرعة اتخاذ القرار ضرورة محلب: ربط الأجر بالإنتاج والتوجه للامركزية وسرعة اتخاذ القرار ضرورة
قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إن كل مسئول عليه أن يعد صفا ثانيا من الكوادر، مؤكدا أن وجود قاعدة بيانات بالجهاز الإدارى للدولة يكون عاملا قويا فى الإصلاح الإدارى، مشيرا إلى أن قررت اختيار 4 مساعدين للمسئولين بالدولة.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، فى كلمته بالمؤتمر العربى الأول للإصلاح الإدارى، أنه بدأ بنفسه واتخذ 4 معاونين له، لافتا إلى ضرورة تبنى سياسات للتدريب والتعليم المستمر، مؤكدا على ضرورة ربط الأجر بالإنتاج والتوجه للامركزية وسرعة اتخاذ القرار والتواصل مع المجتمع ومشاركته فى اتخاذ القرار، ولابد من تحجيم الروتين.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الالتزام بالمبادئ الأساسية للحوكمة جزء هام من الإصلاح الإدارى، عن طريق إرساء مبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية والتزام مؤسسات الدولة بالإفصاح عن قراراتها، لافتا إلى أن الإدارة الواعية هى التى يمكنها التأقلم مع المتغيرات الحالية، وتتبنى حلولا مختلفة منخفضة التكلفة، وأن تعيين 30 ألف معلم تم من خلال الطرق الإلكترونية لضمان الشفافية والعدالة والمساواة فى الفرص.

وأشاد رئيس الوزراء بنجاح منظومة الخبز الجديدة وإضافته لبطاقة الأسرة وتبنى فكرة جديدة لاحتساب نقاط الأسرة من احتياجاتها من الخبز، أدى لانخفاض دعم الخبز بالموازنة، مؤكدا أن الحكومات عليها أن تعى أن هدفها الأول هو خدمة شعوبها وتحقيق التنمية المستدامة، وعليها أيضا التواصل مع المجتمع لتبنى سياساتها التنموية، وأن تثق فى شبابها وتحسن إعداده فهو المستقبل، مؤكدا أن القيادة الحقيقية هى الإحساس بالشعب ومطالبه.

موضوعات متعلقة:
>وزير التخطيط: الحكومة وافقت على قانون الخدمة المدنية وإصداره قريبا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا