محلب: ربط الأجر بالإنتاج والتوجه للامركزية وسرعة اتخاذ القرار ضرورة

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إن كل مسئول عليه أن يعد صفا ثانيا من الكوادر، مؤكدا أن وجود قاعدة بيانات بالجهاز الإدارى للدولة يكون عاملا قويا فى الإصلاح الإدارى، مشيرا إلى أن الحكومة قررت اختيار 4 مساعدين للمسئولين بالدولة.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، فى كلمته بالمؤتمر العربى الأول للإصلاح الإدارى، أنه بدأ بنفسه واتخذ 4 معاونين له، لافتا إلى ضرورة تبنى سياسات للتدريب والتعليم المستمر، مؤكدا على ضرورة ربط الأجر بالإنتاج والتوجه للامركزية وسرعة اتخاذ القرار والتواصل مع المجتمع ومشاركته فى اتخاذ القرار، ولابد من تحجيم الروتين.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الالتزام بالمبادئ الأساسية للحوكمة جزء هام من الإصلاح الإدارى، عن طريق إرساء مبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية والتزام مؤسسات الدولة بالإفصاح عن قراراتها، لافتا إلى أن الإدارة الواعية هى التى يمكنها التأقلم مع المتغيرات الحالية، وتتبنى حلولا مختلفة منخفضة التكلفة، وأن تعيين 30 ألف معلم تم من خلال الطرق الإلكترونية لضمان الشفافية والعدالة والمساواة فى الفرص.

وأشاد رئيس الوزراء بنجاح منظومة الخبز الجديدة وإضافته لبطاقة الأسرة وتبنى فكرة جديدة لاحتساب نقاط الأسرة من احتياجاتها من الخبز، أدى لانخفاض دعم الخبز بالموازنة، مؤكدا أن الحكومات عليها أن تعى أن هدفها الأول هو خدمة شعوبها وتحقيق التنمية المستدامة، وعليها أيضا التواصل مع المجتمع لتبنى سياساتها التنموية، وأن تثق فى شبابها وتحسن إعداده فهو المستقبل، مؤكدا أن القيادة الحقيقية هى الإحساس بالشعب ومطالبه.

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