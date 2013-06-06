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رامي عياش يصمّم المجوهرات!

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رامي عياش يصمّم المجوهرات! رامي عياش يصمّم المجوهرات!

يبدو أن أحلام الفنان رامي عياش لا تتوقف عند نجاحه في عالم الغناء، بل إنه يسعى الى وضع بصمته في عالم الموضة أيضاً. فقد فاجأ رامي عياش معجبيه بأول مجموعة خاصة به من المجوهرات، والتي نشر صورها على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك". وتحمل التصاميم شعار رامي عياش الذي يتمثل بعينه مع حاجبه المشطوب، وتتضمن سواراً وازرار قمصان مصنوعة إما من المعدن او من الذهب والماس. ويعود ريع هذه المجموعة لدعم جمعية "عياش الطفولة" التي اسسها رامي لرعاية الاطفال المرضى او الايتام. أما عن شراء هذه المجوهرات فيتّم مباشرة عبر الموقع الرسمي الخاص بالجمعية www.ayachaltofoula.org أو عن طريق طلبها عبر البريد الالكتروني info@ramyayach.com.

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سيدتي