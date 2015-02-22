أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الخارجية تنفي ما تردد حول سحب مشروع القرار العربي من مجلس الأمن

Google+ Print
الخارجية تنفي ما تردد حول سحب مشروع القرار العربي من مجلس الأمن الخارجية تنفي ما تردد حول سحب مشروع القرار العربي من مجلس الأمن

وزارة الخارجية المصرية

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية، ما رددته بعض وسائل الإعلام حول قيام الأردن بسحب مشروع القرار العربي بشأن الأوضاع في ليبيا من مجلس الأمن.

وأكد المتحدث أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وأن المشروع لايزال مطروحا على جدول أعمال المجلس، وأنه وفقا للإجراءات المعمول بها فإن المشروع يخضع لإدخال إضافات عليه وتطوير للغة في بعض فقراته على النحو المتعارف عليه في جميع مشروعات القرارات التي يتم طرحها على مجلس الأمن.

وأضاف المتحدث أن المجلس عقد جلسة على مستوى المندوبين الدائمين يوم الجمعة الماضية للتداول حول المشروع، وأنه سوف يعقد جلسة أخرى غدا على مستوى الخبراء لمواصل التداول حول المشروع، وأن المشاورات بشأنه مستمرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا