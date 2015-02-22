الخارجية تنفي ما تردد حول سحب مشروع القرار العربي من مجلس الأمن

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية، ما رددته بعض وسائل الإعلام حول قيام الأردن بسحب مشروع القرار العربي بشأن الأوضاع في ليبيا من مجلس الأمن.

وأكد المتحدث أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وأن المشروع لايزال مطروحا على جدول أعمال المجلس، وأنه وفقا للإجراءات المعمول بها فإن المشروع يخضع لإدخال إضافات عليه وتطوير للغة في بعض فقراته على النحو المتعارف عليه في جميع مشروعات القرارات التي يتم طرحها على مجلس الأمن.

وأضاف المتحدث أن المجلس عقد جلسة على مستوى المندوبين الدائمين يوم الجمعة الماضية للتداول حول المشروع، وأنه سوف يعقد جلسة أخرى غدا على مستوى الخبراء لمواصل التداول حول المشروع، وأن المشاورات بشأنه مستمرة.