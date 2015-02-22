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توصيل المرافق لـ 20 فدان بالمنطقة الصناعية بالخارجة في الوادي الجديد

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توصيل المرافق لـ 20 فدان بالمنطقة الصناعية بالخارجة في الوادي الجديد توصيل المرافق لـ 20 فدان بالمنطقة الصناعية بالخارجة في الوادي الجديد

اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد

بدأت محافظة الوادي الجديد فى عملية طرح التصميمات الهندسية لترفيق 20 فدان بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة الأسبوع المقبل تمهيدا للانتهاء من توصيل جميع المرافق للمنطقة الصناعية بالخارجة.

وقال اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد انه سيتم توصيل مرافق الكهرباء ومياه الشرب والصرف ورصف الطرق الداخلية للمنطقة للشركات المنفذة تمهيدا لطرح المنطقة للاستثمار الصناعي والتعديني بالاضافة الي ان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة يقوم بتوصيل المرافق بالخليتين ” هـ ، و ” والتي تم تخصيصهما للمشروعات الكيماوية بالمنطقة الصناعية بالخارجة.

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