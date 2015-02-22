أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بقنا

Google+ Print
مصرع وإصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بقنا مصرع وإصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بقنا

أرشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب إثنين آخرين إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين أفراد عائلة واحدة بسبب خلافات على الجيرة بقرية البحرى سمهود بمركز أبوتشت.

تلقى اللواء حسن السوهاجي، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة أبوتشت بنشوب مشاجرة بأبوتشت، كشفت التحريات نشوب مشاجرة بين أفراد من عائلة ” أبودوح ” بقرية البحرى سمهود وأستخدمت فيها الأسلحة النارية أسفرت عن مصرع كلاً من ، “محمد . ع . م ” و ” رأفت . أ ” و ” عبد الرازق .أ ” وأصابة 2 أخرين وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفى أبوتشت وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيله للدموع لتفريق الطرفين وألقت القبض على 3 أشخاص.

تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا