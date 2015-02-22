مصرع وإصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بقنا

لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب إثنين آخرين إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين أفراد عائلة واحدة بسبب خلافات على الجيرة بقرية البحرى سمهود بمركز أبوتشت.

تلقى اللواء حسن السوهاجي، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة أبوتشت بنشوب مشاجرة بأبوتشت، كشفت التحريات نشوب مشاجرة بين أفراد من عائلة ” أبودوح ” بقرية البحرى سمهود وأستخدمت فيها الأسلحة النارية أسفرت عن مصرع كلاً من ، “محمد . ع . م ” و ” رأفت . أ ” و ” عبد الرازق .أ ” وأصابة 2 أخرين وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفى أبوتشت وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيله للدموع لتفريق الطرفين وألقت القبض على 3 أشخاص.

تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.