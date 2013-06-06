ماذا ارتدت النجمات هذا الأسبوع؟

في عرض لأبرز إطلالات النجمات لهذا الأسبوع، نسلط الضوء على أذواقهن المختلفة وحضورهن اللافت. وفي مناسبات مختلفة ظهرت كل واحدة بإطلالة تليق بها وتناسب ذوقها وشخصيتها.

الإعلامية منى أبو حمزة ارتدت فستاناً من مجموعة إيلي صعب لربيع وصيف 2013 خلال حضورها الحفلة التكريمية "وجوه من لبنان" التي نظمت في كازينو لبنان. وفي المناسبة نفسها ظهرت كل من الفنانة مايا دياب بفستان جريء جداً من توقيع نيكولا جبران والممثلة نادين الراسي بفستان أسود أنيق من توقيع روبير أبي نادر. أما المغنية هبة طوجي، التي حضرت الى هذه الحفلة، فقد اختارت فستاناً أسود طويلاً مصنوعاً من الدانتيل الناعم، فيما اتسمت إطلالة كل من الإعلامية هيلدا خليفة وديما صادق بالجرأة، حيث اختارتا فساتين بكتف واحدة مكشوفة عند الساق. وكان للجمال حضوره في حفلة "وجوه من لبنان"، إذ حضرت كل من ملكة الجمال الحالية رينا شيباني مع شقيقتها رومي، وكان اختيارهما للأزياء بمنتهى البساطة والأناقة، وحضرت كذلك ملكة جمال لبنان السابقة رهف العبدالله التي اختارت فستاناً مموجاً بالألوان.

وفي مناسبات أخرى، ارتدت المغنية هدى سعد فستاناً باللون العاجي مرصعاً بالأحجار خلال إحيائها إحدى سهرات مهرجان موازين، وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المهرجان، أطلّت الفنانة أحلام بفستان قصير باللونين الأسود والأحمر. اللون الزمردي كان خيار المطربة نوال الكويتية بفستان مطرز ارتدته في إحدى حفلاتها التي أحيتها في الكويت، وكان أيضاً خيار الممثلة ميس حمدان خلال حضورها حفلة لدار "شوبارد" العالمية في الكويت.

ما رأيك بإطلالات النجمات هذا الأسبوع وأي إطلالة أعجبتك أكثر؟