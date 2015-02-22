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وزير الخارجية الإيراني: المحادثات النووية بلغت مرحلة حاسمة

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وزير الخارجية الإيراني: المحادثات النووية بلغت مرحلة حاسمة وزير الخارجية الإيراني: المحادثات النووية بلغت مرحلة حاسمة

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن المسؤولين يعتقدون أن المباحثات بلغت مرحلة حاسمة ولابد من اتخاد قرار جاد وعلي أعلي المستويات.

وأوضح أنه تم طلب مشارکة رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أکبر صالحي في المفاوضات النووية لهذا السبب.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول: “طلبنا من صالحي المشارکة في هذه الجولة من المفاوضات لمناقشة مختلف القضايا بشكل شفاف، سيما ما يتعلق بقضية تخصيب اليورانيوم ومفاعل آراك للماء الثقيل”.

وأوضح أن الجانب الأمريكي رحب بالاقتراح الإيراني، و بناء علي ذلك حضر وزير الطاقة الأمريكية أيضا.

وأکد ظريف: “لن نقبل باتفاق سيئ، وطالما لم يحصل أي إجماع حول جميع القضايا فلن يكون هناك أي اتفاق”.

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